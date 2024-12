Premier contact avec la Mercedes CLA 100 % électrique : 750 km d'autonomie annoncée

EN BREF 3e génération de coupé 4 portes CLA Électrique et thermique Deux batteries 58 et 85 kWh Plus de 750 km d'autonomie maxi

C'est par un froid pénétrant mais un soleil radieux que nous sommes accueillis dans les Tyrol autrichien, et plus précisément à Hochgurgl, par les ingénieurs, et responsables du développement de la future génération de Mercedes CLA. Encore en cours de développement, de tests et de finalisation, ce troisième opus du petit coupé 4 portes de Mercedes sera officiellement présenté au printemps 2025, avant un lancement à l'été.

Mais nous avons pu le découvrir, en petit comité, encore lourdement camouflé, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, lors d'un événement de "préprésentation", avec quelques confrères de la presse écrite et internet. L'occasion pour les équipes du constructeur à l'étoile, de nous lâcher quelques informations rigoureusement choisies. Il ne faudrait pas en effet tout dévoiler à ce stade, nous l'avons bien compris, nos questions les plus pointues restant sans réponse ce jour-là...

Mais l'information principale, qui n'est pas inédite, c'est qu'elle sera lancée d'abord en version 100 % électrique, avant les versions thermiques micro-hybrides et thermiques pures. Basée sur une nouvelle plateforme ultramoderne bénéficiant d'une architecture 800 volts, baptisée MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), elle sera disponible en deux capacités de batterie.

Et c'est en compagnie des ingénieurs en charge de l'auto, l'un d'entre eux conduisant et moi en passager, sur la magnifique route reliant la station au "Timmelsjoch Experience Pass Museum", à 2 474 m d'altitude, que les premiers ont tenu à partager avec le second, votre serviteur, quelques informations.

Deux capacités de batterie : 58 et 85 kWh, et plus de 750 km d'autonomie !

Ainsi nous apprendrons que la petite batterie, dotée de cellules LFP (Lithium Fer Phosphate) affichera une capacité de 58 kWh nets, 484 kg sur la balance, pour une autonomie que les ingénieurs présents avaient fort malheureusement "oubliée". Ou plutôt est-ce une valeur à ne pas mettre en avant, face à celle de la "grosse" batterie, sur laquelle ils ont au contraire lourdement insisté.

Il faut dire que les 85 kWh nets de cette grosse pile (496 kg), dotée de cellules NMC (Nickel Manganèse Cobalt) offrent une autonomie sans égale à la future Cla. En effet, à ce jour, les "plus de" 750 km annoncés en cycle WLTP ne sont ni plus ni moins qu'un record, tout juste égalé par la dernière DS N°8, qui annonce, elle, 750 km "maximum", avec 96,9 kWh de capacité. La consommation moyenne est communicable : 12 kWh/100 km WLTP.

Le miracle de cette autonomie "de diesel" tiendrait-il dans une aérodynamique de pointe ? Question posée concernant les valeurs de Cx et SCx. Réponse : on a un "trou de mémoire"... Ben voyons... Ils ont de l'humour finalement les Allemands.

Peut-être faut-il alors chercher du côté d'un poids de ballerine ? Plus de deux tonnes ? Moins de 2 tonnes ? Nous l'avons demandé. Encore une fois, trou de mémoire ! Il va falloir mettre plus de poisson au menu chers amis.

Jusqu'à 381 ch en version 4 roues motrices

Ils ont par contre été plus diserts sur les moteurs qui équiperont l'engin, ainsi que les capacités de recharge. La CLA 3 sera disponible en version propulsion, avec un moteur PSM (synchrone à aimants permanents) situé sur le train arrière développant 200 kW, soit 272 ch. Une version 4x4 sera également de la partie, ajoutant alors un électromoteur de 80 kW, soit 109 ch, sur le train avant (381 ch cumulés), l'électronique se chargeant de vectoriser couple et puissance sur les deux essieux pour maximiser l'adhérence, ce que nous étions justement en train de constater sur la route verglacée et largement enneigée.

Dans ces conditions, la CLA électrique semblait très "facile", particulièrement douce et équilibrée, aisée à contrôler en dérive lorsque l'ESP était déconnecté. Une grande progressivité et une absence d'à-coup caractérisaient la mise en action du système 4x4 4Matic. Non permanent, il laisse inactif le moteur du train avant pour économiser de l'énergie, et ne l'active qu'en cas de nécessité, en moins de 2 dixièmes de secondes. De même la transmission à deux rapports (voir plus bas), dont le second passe à 70 km/h, n'a généré aucun soubresaut.

Une boîte de vitesses à deux rapports, comme chez Porsche !

Les mêmes chargés de développement nous ont indiqué avoir finement travaillé la sensation de freinage à la pédale et le passage du freinage régénératif au freinage physique. Et la CLA sera la première Mercedes à bénéficier d'une "one pedal" permettant d'accélérer et de freiner totalement avec le seul pied droit. Trois niveaux de régénération sont aussi possibles, gérés non pas par des palettes, mais par le commodo du levier de marche avant/arrière, qu'il faudra alors pousser ou tirer vers soi pour sélectionner les différents modes. Moins ergonomique et intuitif que des palettes au volant, mais ayant le mérite d'exister.

Autre spécificité de la CLA électrique, déjà vue chez Porsche (Taycan) et Audi (e-Tron GT), la présence d'une boîte de vitesses à deux rapports pour le moteur arrière (une seule pour le moteur avant). Les rapports de démultiplication, qui ne veulent rien dire dans l'absolu, sont de 5 pour le premier, et 11 pour le deuxième. Les buts sont multiples : améliorer l'efficience, faciliter le tractage de remorques ou caravanes lourdes, et majorer les performances.

En parlant de performances, seule la vitesse maxi a été révélée : ce sera 210 km/h.

Enfin, terminons la partie technique avec les capacités de recharge. L'architecture 800 volts permet de grimper très haut en puissance, et c'est le cas. Mercedes annonce une puissance en crête de 320 kW, et plus de 200 kW jusqu'à 80 % nous ont dit nos amis ingénieurs, retrouvant la mémoire, car la gestion thermique a été particulièrement peaufinée pour permettre cela. De quoi récupérer 80 % depuis 10 % en moins de 20 minutes, et 300 km d'autonomie en 10 minutes.

La petite batterie sera moins bien lotie en capacité de recharge mais la mémoire jouait à nouveau des tours à nos amis. Ce sera probablement plutôt autour de 270 kW maximum.

Un design favorisant l'efficience

Après ces aspects techniques, quelques mots sur le design. Bien sûr, ainsi lourdement camouflée, difficile d'avoir une idée claire sur les formes définitives de l'auto, toutefois inspirée par le CLA Concept révélé au salon de Munich 2023. La silhouette générale indique clairement que beaucoup d'attention a été portée effectivement sur l'aérodynamisme, avec une ligne de toit très fuyante, et un châssis très bas. Seule solution, n'en déplaise aux SUV, pour obtenir des autonomies dans le haut du panier.

Les feux avant, on le sait aussi par la voix, et une image révélée par le patron même de Mercedes, opteront pour une signature lumineuse des feux de jour en forme d'étoile, comme on a déjà pu voir sur le concept CLA, et les feux arrière de la dernière Classe E. La calandre sera fermée, l'étoile Mercedes y prendra place, et une entrée d'air s'affiche en partie basse.

Sous le capot, on nous a indiqué qu'un frunk serait présent, y compris pour les versions 4x4 4Matic, le moteur avant étant suffisamment compact. Le volume de coffre, lui semble moyen. La malle est en effet profonde, mais la hauteur très limitée (pas d'espace sous le plancher). Le profil lui, est bien celui d'un coupé, avec portes sans encadrement, et poignées rétractables favorisant là encore le Cx.

Enfin, dans l'habitacle, nous avons pu entre-apercevoir deux grands écrans numériques, et des aérateurs "turbines", que nous n'avons pas eu l'autorisation de prendre en photo. Le système multimédia sera la toute dernière évolution du MBUX, basé sur le nouveau software MB.OS. Il intègre encore plus de connectivité, de l'IA pour rendre plus interactif l'assistant vocal, et un planificateur de trajet. On nous a parlé de la CLA comme de la Mercedes la plus "intelligente" jamais fabriquée. Nous verrons cela lors des essais...

Les passagers arrière manqueront un peu d'espace à la tête, après avoir eu du mal à s'installer du fait de la ligne de pavillon, mais le compartiment semble un peu plus spacieux que dans l'actuelle génération. Il faudrait un mètre pour en être certain cependant. Au-dessus de leur tête, un immense toit panoramique dégageait la vue sur les cimes enneigées...

Après l'électrique, des thermiques et micro-hybrides

Au lancement donc, la primeure sera donnée à ces deux versions électriques, avant la commercialisation d'un bloc thermique micro-hybridé. Il s'agira selon nos informations d'un 1.5 en plusieurs niveaux de puissance, 136, 163 et 190 ch, et le système hybride 48 volts, semblable à celui d'Audi ou de Stellantis, pourra permettre d'évoluer à toute petite vitesse en 100 % électrique. On pourra aussi choisir plus tard un 2.0 turbo de 250 ch, 100 % thermique, issu de la coentreprise entre Renault et Geely, dont Mercedes possède 10 % : Horse. Et il sera fabriqué en chine.

Les prix ne sont de toute évidence pas fixés, et certainement loin de l'être. Cependant, il y a fort à parier que les technologies embarquées ne permettront pas à cette CLA de faire partie des modèles économiques, même dans la catégorie premium. Un Mercedes EQA en finition d'entrée de gamme dépouillée coûte déjà 47 000 €. Nous estimons qu'il faudra tabler sur 50 000 € pour la petite batterie, et 55 000 € pour la grosse. Moins, ce serait une excellente surprise.