Salon de Munich 2023 - Mercedes Concept CLA : pionnière du MMA

Fini l’époque où Mercedes-Benz se contentait d’adapter ses plateformes de modèles thermiques pour les véhicules électriques. Enfin, pas tout à fait. Après la plateforme EVA (Electric Vehicle Architecture) conçue exclusivement pour les grands modèles électriques (des familles EQS et EQE), le constructeur allemand doit lancer une nouvelle famille de modèles compacts basés sur la plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) à partir de 2024 mais aussi la plateforme MB.EA réservée aux modèles 100% électriques de la taille des Classe C et GLC actuelles. Si les EVA et MB.EA sont exclusivement conçues pour les modèles électriques, la MMA sera optimisée pour les autos électriques mais peut aussi s’équiper de groupes motopropulseurs thermiques.

Même si Mercedes ne communique que sur les capacités électriques de sa future CLA à Munich via son concept-car du même nom, la CLA de série attendue pour 2024 gardera donc aussi des moteurs thermiques. Dans sa version à zéro émission en tout cas, il faudra s’attendre à une fiche technique très impressionnante si elle tient les promesses du Concept CLA : Mercedes évoque à la fois une consommation limitée à 12 kWh/100 kilomètres et une autonomie maximale de 750 kilomètres. En admettant qu’il s’agisse de données mixtes WLTP (ce qui semble être le cas) et que la voiture ne dispose pas de batteries à la taille gigantesque, ces deux chiffres surclassent largement toutes les familiales électriques actuelles.

800 Volts et 238 chevaux sous le capot

Mercedes précise que le Concept CLA dispose d’une architecture électrique à 800 Volts permettant d’optimiser la vitesse de charge en courant continu. Grâce à une chimie et une technologie de batteries à la pointe (onduleur en carbure de silicium et anode en oxyde de silicium notamment), la voiture pourrait récupérer 400 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes. Sa philosophie de conception tournée vers l’efficience absolue, inspirée du concept-car Vision EQXX de 2021, offrirait une efficacité énergétique de 93% de la batterie jusqu’aux roues. La voiture permettra par ailleurs la charge bidirectionnelle (avec des capacités V2H et V2G). Elle dispose d'un unique moteur de 175 kW, (soit environ 238 chevaux) connecté à une boîte à deux vitesses.

En plus de la CLA de série attendue pour l’année prochaine, trois autres modèles se baseront sur cette nouvelle plateforme MMA. Il y a aura au un SUV pour remplacer le GLA et probablement un second pour le GLB. Le quatrième sera une déclinaison break de la CLA. Rappelons que Mercedes-Benz va simplifier sa gamme de compactes et réduire le nombre de modèles disponibles.