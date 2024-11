Pour les lecteurs de Caradisiac, la Renault 5 sera la voiture de l'année 2025

27 990€. Voilà le prix de base (avant déduction du bonus écologique français 2024) de la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric dans sa finition « Evolution » avec les petites batteries de 40 kWh permettant d’atteindre officiellement une autonomie maximale WLTP de 312 km. Ce prix assez élevé dans l’absolu et cette autonomie relativement limitée (il faudra prévoir probablement des recharges tous les 130 km en voyage sur l’autoroute) expliquent les nombreuses critiques dans les colonnes des commentaires de Caradisiac, où vous adorez traditionnellement épingler les constructeurs français.

Stellantis n’est d’ailleurs pas en reste : nombre de commentateurs de Caradisiac se sont offusqués en découvrant les choix de la rédaction de Caradisiac, qui a décidé de préférer cette nouvelle Citroën C3 (en version thermique même si elle vient en binôme avec la ë-C3 électrique dans la sélection) parmi la liste des sept finalistes retenues pour le titre « Car of the Year 2025 », dont le jury dévoilera le grand vainqueur en janvier (rappelons qu’en début d’année, c’est le Renault Scénic E-Tech Electric qui l’avait emporté).

« Comment osez-vous donner votre vote à cette citadine dont les bugs sont déjà légion ? », s’énervaient certains qui suspectaient même un vote intéressé de la part de la rédaction de Caradisiac. Précisons tout de même que nos votes n’ont aucune valeur sur les futurs résultats de l’élection puisque nous ne faisons pas partie de son jury.

La Renault 5 élue par les lecteurs de Caradisiac

Les résultats du sondage que nous avons glissé dans l’article en question, en invitant le public à voter pour leur voiture préférée parmi la liste des sept finalistes, montrent en tout cas une écrasante domination de la Renault 5 E-Tech Electric auprès des lecteurs de Caradisiac. Avec 51% des suffrages sur un total de 4 154 participants, elle domine largement la Citroën C3 / ë-C3 (15%) et le Dacia Duster (12%). Pour vous, lecteurs de Caradisiac, la nouvelle citadine électrique de la marque au losange mérite ainsi d’être élue.

A noter que les journalistes du Figaro ont aussi organisé un sondage auprès de leurs lecteurs sur le même sujet. Comptant 1 558 votants, il donne lui aussi la Renault 5 vainqueur (47,95% des votes) mais devant le Dacia Duster (16,94%) et l’Alfa Romeo Junior (10,91%). Restent maintenant à voir ce que décideront les membres du jury de l’élection « Car of The Year », dont le verdict doit tomber le 10 janvier prochain.