La Renault 5 électrique baisse son prix, mais va moins loin

Comme promis, celle qui a attiré les foules lors du dernier Mondial de Paris descend en gamme. Jusqu’ici disponible avec un accumulateur de 52 kWh (412 km d’autonomie), elle reçoit désormais l’appui d’une batterie plus petite de 40 kWh de capacité et un moteur moins puissant de 120 ch au lieu de 150 ch.

Sans surprise, elle ne peut parcourir autant de distance avec un "plein". Il faut donc accepter 100 km de moins entre deux recharges. Mais cela se répercute sur le prix puisque cette Renault 5 Autonomie Urbaine est vendue 3 500 € de moins à finition équivalente. De plus, Renault lance une nouvelle finition, evolution, permettant d’abaisser encore les prix. La 5 débute aujourd’hui à 27 990 € hors bonus.

Cette finition perd la caméra de recul, le planificateur d’itinéraire, et l’instrumentation numérique voit sa taille réduite à 7 pouces au lieu de 10. En revanche, elle conserve le système OpenR de 10 pouces ou encore la pompe à chaleur. Par ailleurs, Renault n’indique pas les temps de recharge, alors que les puissances diffèrent. Si elle accepte toujours 11 kW en courant alternatif, il faut se contenter de 80 kW en courant continu.

La Peugeot E-208, facturée à partir de 32 080 €, est ainsi battue malgré une meilleure autonomie de 363 km. Facturée à partir de 30 400 €, la Fiat 500e ne peut soutenir la comparaison avec son rayon d’action de seulement 190 km.

Les Five et Roland-Garros en 2025

La gamme de la petite Renault se complétera l’année prochaine par la version Five (95 ch et 40 kWh) dont le prix de base sera sous la barre des 25 000 € bonus non déduit. À noter que cette R5 sera privée de recharge rapide, ce qui interdira les longs trajets… À l’opposé, la Roland-Garros viendra coiffer la gamme.