En Angleterre, Jaguar ne vend plus que des voitures d'occasion!

La longue, parfois glorieuse et souvent tumultueuse histoire de Jaguar prend un tour insolite avec cette annonce officielle qui concerne le Royaume-Uni, son marché domestique: "À partir de novembre 2024, les ventes de nouvelles Jaguar prendront fin avant la révélation de notre nouvelle gamme plus tard cette année et le lancement du produit en 2026", prévient la marque, qui se veut toutefois rassurante : "Nous avons maintenant cessé l'attribution de notre génération actuelle de véhicules Jaguar, nous avons une sélection de modèles disponibles à acquérir sur une base d'occasion approuvée via notre réseau de vente au détail au Royaume-Uni."

Vous voulez une Jaguar neuve ? Nous vous proposons plutôt d’excellentes occasions…en attendant l’arrivée de la nouvelle gamme électrique, qui devrait à terme compter trois modèles, le premier lancé étant une grande berline typée GT appelée à rivaliser avec la Porsche Taycan (qui peine un peu à se vendre, mais bon…). Suivront un grand SUV et une limousine, autant de véhicules traduisant une volonté de montée en gamme après que la marque ait acté l’échec d’une stratégie visant à concurrencer les premium allemands, au premier rang desquels BMW.

Cette annonce fait suite à la disparition, sur le marché britannique, des berlines XE et XF, ainsi que de la sportive F-Type, voitures assemblées à Castle Bromwich, et des E-Pace et I-Pace (la Jaguar électrique), qui sont fabriquées en Autriche chez Magna Steyr. Les F-Pace, I-Pace et E-Pace sont toujours en production pour d'autres marchés mondiaux (avec conduite à gauche), mais pour une durée que l’on peut imaginer assez limitée.

"La marque est dans une période de remise à zéro", avait résumé le patron de Jaguar Rawdon Glover selon nos confrères britanniques d’Autocar. En 2023, l'entreprise avait écoulé un peu moins de 22 000 exemplaires de la F-Pace à travers le monde, soit trois fois plus que l’I-Pace. De trop petits volumes pour espérer un avenir serein à la marque, même adossée à un Land Rover qui est lui plutôt en forme: en 2023, les ventes globales du groupe JLR (Jaguar Land Rover) s’étaient établies à 401 303 unités, valeur en hausse de 25% par rapport à 2022.