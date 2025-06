Ils trouvent des dizaines de voitures abandonnées par un cartel

La vidéo qui suit ne respecte pas à la lettre les règles que la plupart des "explorateurs urbains" se fixent en évitant de toucher au matériel. Cela dit, sur les images, trois personnes immortalisent un gigantesque garage abandonné avec plusieurs voitures stockées sans protection. Des Japonaises, des Anglaises, des Allemandes et des Américaines constituent le parc.

D'après les recherches, le lieu n'est pas abandonné depuis si longtemps. Une sombre histoire de cartel poussait il y a quelques années les employés de cette structure à chercher du travail ailleurs. Problème : le bâtiment est laissé en si mauvais état avec un toit endommagé, des murs détruits et des canalisations cassées que les éléments dégradent rapidement ce qu'il contient. L'eau, la poussière et le soleil salissent et font pousser de la moisissure un peu partout. Un triste sort pour les voitures parfois recherchées stationnées sur place.

Des sportives, des berlines et des cabriolets

La visite dévoile progressivement des autos que n'importe quel passionné prendrait plaisir à restaurer. Les fans reconnaîtront une Nissan 300ZX, une Mercedes SL, une Porsche 911, deux BMW E30, un cabriolet Chrysler Crossfire et des Toyota Celica. Détail amusant : les visiteurs remarquent en passant plusieurs fois sur place que des véhicules bougent. De quoi comprendre que ce lieu n'est peut-être pas si abandonné.