Pour sa seconde génération, le tout nouveau Volkswagen T-Roc  hérite de moteurs hybrides.

Voilà maintenant déjà 8 ans que le Volkswagen T-Roc sillonne nos routes et son succès est indéniable. Il est ainsi imposé en France, comme l’une des meilleures ventes du constructeur allemand juste derrière l’incontournable Polo, et c’est également le cas dans la plupart des marchés dans lesquels il est commercialisé.

Malgré l’engouement qu’il suscite, Volkswagen prend le risque de partir de zéro. Toutefois, les clients de la marque, mais également de l’actuel, ne seront pas trop dépaysés, car cette seconde génération de T-roc reste dans la lignée des dernières productions de Volkswagen. Ainsi, il affiche une face avant nettement plus dynamique que le précédent, qui se caractérise par une calandre biseautée et qui peut être parcourue comme aujourd’hui notamment sur les finitions hautes par un bandeau lumineux. Ce dernier rejoint des projecteurs pouvant recevoir la technologie Matrix LED, qui reçoivent pour l’occasion une nouvelle signature lumineuse parallèle au capot et un logo qui peut être éclairé, ce qui est nouveau.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

C’est, cependant, la partie arrière, qui évolue le plus. Le T-Roc adopte dorénavant des faux airs de SUV coupé comme c’est la mode actuellement. Il bénéficie ainsi d’une chute de pavillon relativement prononcée qui peut être accentuée sur certaines finitions par un joint chromé qui surplombe les vitres et vient se terminer au milieu du hayon, ce qui donne à la custode une apparence d’aileron de requin. Les feux arborent, eux aussi, une signature lumineuse inédite et sont reliés par un bandeau lumineux. Comme à l’avant, le logo est éclairé.

Plus de place à bord

En matière de dimensions, le nouveau T-Roc mesure 4,37 m de long. C’est 12 cm de plus qu’aujourd’hui, mais c'est le gabarit global qui grandit, mais dans des proportions moindres. Comptez 2,63 m pour l’empattement (+ 3 cm) et 9 mm de plus pour la hauteur (1,56 m), mais aussi pour la largeur (1,83 m).

Il en résulte des aspects pratiques en amélioration, notamment l’habitabilité arrière avec un espace aux jambes en légère progression. Deux adultes pourront voyager aisément, même si la place centrale sera moins exploitable en raison du tunnel de transmission imposant. Légère progression du volume de chargement avec une capacité de 465 litres soit 20 litres de mieux qu’auparavant. Il disposera d’un plancher modulable, mais attention toutefois à la marche intérieure qui peut être importante.

Dans l’habitacle, les évolutions sont nombreuses. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 10 pouces sans casquette pouvant être complété par un affichage tête haute. Le système multimédia mesure pour sa part entre 10 et 12,9 pouces selon les finitions. Si la présentation est classique, on ne peut que remarquer le soin qui a été apporté à la qualité des matériaux. C’était d’ailleurs le principal reproche de la première génération de T-Roc, qui avait été légèrement corrigé lors du restyling, mais ici Volkswagen nous livre une prestation nettement plus convaincante avec du tissu sur le haut de la planche de bord, les contreportes, mais également du plastique moussé.

Les rangements à bord sont nombreux que ce soit au niveau de la large console centrale ou des portes. La petite originalité réside dans le système d’ouverture des portes, qui s’actionnent par un dispositif de gâchette, qui suffit de soulever.

Un équipement qui s’enrichit

Cette nouvelle génération s’enrichit d’une dotation toujours plus moderne avec notamment comme nous le précisions précédemment les phares Matrix LED, la dernière génération du régulateur de vitesse (Travel Assist) ou pour la première fois le stationnement entièrement automatique par mémoire ou téléphone.

Des moteurs 100% hybrides pour la première fois

Élaboré à partir de la plateforme MQB Evo, le nouveau T-Roc fera la part belle aux motorisations hybrides. À son lancement, en fin d’année, il sera disponible avec deux moteurs micro-hybridés de 116 et 150 ch associés à la boîte DSG 7.

En 2026 arriveront deux motorisations full hybrides – une grande première chez Volkswagen. Ce bloc se composera du 1.5 e-TSI Evo2 couplé à un moteur électrique dont les caractéristiques restent encore confidentielles. Ce nouveau groupe sera décliné en deux puissances (130 et 170 ch) et un couple de 340 Nm. Volkswagen annonce des économies de carburant de 15% et surtout des roulages en tout électrique, mais beaucoup d’informations demeurent secrètes à cette heure.

Les déclinaisons 4Motion (4 roues motrices) et R ne seront pas commercialisées en France en raison de rejets de CO2 trop importants.

Ce nouveau T-Roc fera sa première sortie officielle à l’occasion du prochain salon de Munich qui se tient début septembre. Les essais auront lieu à la fin du mois de novembre pour une commercialisation dans la foulée.