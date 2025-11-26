Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi

Voici l’Audi E SUV, nouveau modèle électrique chinois

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

Voilà la deuxième AUDI (en lettres capitales) conçue exclusivement pour plaire aux clients chinois à partir d’une technologie de la marque locale SAIC.

Voici l’Audi E SUV, nouveau modèle électrique chinois
L'E SUV est le second modèle d'Audi conçu spécifiquement pour la Chine et basée sur la plateforme d'une marque locale.

Il y a désormais les Audi et les AUDI. Les premières désignent les modèles de la marque aux anneaux bien connue sur notre marché, conçus en Allemagne et positionnés en face de ceux de BMW, Mercedes, Volvo ou encore Land Rover.

Les secondes ne possèdent justement pas d’anneaux sur leur carrosserie et ont été conçues pour plaire exclusivement aux automobilistes chinois, sur la base d’une plateforme technique fournie par la marque SAIC qui vend désormais sa technologie au constructeur du groupe Volkswagen. La première AUDI a été lancée en Chine cette année, c’est l’E5 Sportback qui semble avoir fait un excellent démarrage commercial là-bas.

Sous la carrosserie, on trouve une technologie du Chinois SAIC.
Sous la carrosserie, on trouve une technologie du Chinois SAIC.

E SUV, le second modèle d’AUDI

Et voilà qu’un second modèle AUDI se profile. A l’occasion du récent salon de Canton, l’émanation locale d’Audi dévoile le concept-car E SUV qui préfigure un modèle de série attendu d’ici l’année prochaine. Il reprend tous les codes stylistiques de l’E5 Sportback, mais dans un genre SUV comme son nom l’indique.

Ce gros SUV mesure 5,06 mètres de long.
Ce gros SUV mesure 5,06 mètres de long.

Il mesure 5,06 mètres de long (contre 4,88 mètres pour l’E5 Sportback) et développera jusqu’à 680 chevaux en version haut de gamme. Ses énormes batteries de 109 kWh promettent une autonomie maximale généreuse et il se rechargera rapidement grâce à son architecture à 800 volts.

La version de série lui ressemblera probablement beaucoup

Il ne s’agit pour l’instant que d’un concept-car mais compte tenu des différences entre l’E5 Sportback sous sa forme conceptuelle et son modèle de série, attendez-vous à retrouver un style très proche sur le futur modèle définitif. Précisons que ces AUDI n’ont pas vocation à sortir du marché automobile chinois.

Ce véhicule ne devrait jamais venir sur notre marché, comme les autres AUDI.
Ce véhicule ne devrait jamais venir sur notre marché, comme les autres AUDI.
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité