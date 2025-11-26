Voici l’Audi E SUV, nouveau modèle électrique chinois

Il y a désormais les Audi et les AUDI. Les premières désignent les modèles de la marque aux anneaux bien connue sur notre marché, conçus en Allemagne et positionnés en face de ceux de BMW, Mercedes, Volvo ou encore Land Rover.

Les secondes ne possèdent justement pas d’anneaux sur leur carrosserie et ont été conçues pour plaire exclusivement aux automobilistes chinois, sur la base d’une plateforme technique fournie par la marque SAIC qui vend désormais sa technologie au constructeur du groupe Volkswagen. La première AUDI a été lancée en Chine cette année, c’est l’E5 Sportback qui semble avoir fait un excellent démarrage commercial là-bas.

E SUV, le second modèle d’AUDI

Et voilà qu’un second modèle AUDI se profile. A l’occasion du récent salon de Canton, l’émanation locale d’Audi dévoile le concept-car E SUV qui préfigure un modèle de série attendu d’ici l’année prochaine. Il reprend tous les codes stylistiques de l’E5 Sportback, mais dans un genre SUV comme son nom l’indique.

Il mesure 5,06 mètres de long (contre 4,88 mètres pour l’E5 Sportback) et développera jusqu’à 680 chevaux en version haut de gamme. Ses énormes batteries de 109 kWh promettent une autonomie maximale généreuse et il se rechargera rapidement grâce à son architecture à 800 volts.

La version de série lui ressemblera probablement beaucoup

Il ne s’agit pour l’instant que d’un concept-car mais compte tenu des différences entre l’E5 Sportback sous sa forme conceptuelle et son modèle de série, attendez-vous à retrouver un style très proche sur le futur modèle définitif. Précisons que ces AUDI n’ont pas vocation à sortir du marché automobile chinois.