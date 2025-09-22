Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi

Les Chinois semblent aimer les nouvelles AUDI conçues rien que pour eux

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

18  

Construite sur une base technique fournie par le groupe chinois SAIC, l’AUDI S5 Sportback (en lettres capitales) semble plaire à la clientèle qu’elle vise. C’est en tout cas ce qu’affirment les dirigeants de cette marque créée rien que pour ce marché.

Les Chinois semblent aimer les nouvelles AUDI conçues rien que pour eux
L'AUDI E5 Sportback, une familiale électrique conçue rien que pour la Chine (et avec de la technologie chinoise).

Comme BMW, Mercedes ou Porsche, Audi souffre beaucoup de la baisse des ventes des voitures européennes en Chine. Depuis vingt ans, la marque aux anneaux était même devenue l’une des plus appréciées sur ce grand marché dont les volumes de vente font rêver tous les constructeurs automobiles de la planète.

Pour faire face à cette baisse des ventes en Chine, Audi est allé plus loin que ses principaux concurrents : elle n’a pas hésité à créer une nouvelle sous-marque en association avec le constructeur automobile chinois SAIC, avec l’objectif de concevoir des véhicules répondant au mieux aux désirs de la clientèle locale.

10 000 réservations en une heure

Fruit de ces travaux, l’E5 Sportback est le premier modèle de série de la nouvelle marque AUDI (en lettres capitales et sans anneaux sur la carrosserie). Longue de 4,88 mètres de long, elle prend la forme d’un crossover entièrement électrique, bourré d’écrans gigantesques à l’intérieur et développant entre 299 et 787 chevaux selon la version. Toute sa technologie châssis, moteurs et batteries provient de chez SAIC.

Proposée à partir de 235 900 yuans en Chine (soit à peine plus de 28 000€) grâce aux juteuses aides d’état, elle semble plaire à la clientèle : les dirigeants de la marque annoncent en effet qu’ils ont enregistré 10 000 réservations de l’auto en seulement une heure après l’ouverture des commandes.

D’autres modèles à venir

La marque AUDI prépare d’autres modèles reposant sur la même architecture technique, qui n’ont pas vocation à remplacer les Audi (sans lettres capitales) sur le marché chinois : ces dernières continuent d’y être vendues en complément, en versions thermiques et électriques. En revanche, les AUDI n’arriveront probablement jamais chez nous en Europe.

18  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/