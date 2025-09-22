Les Chinois semblent aimer les nouvelles AUDI conçues rien que pour eux

Comme BMW, Mercedes ou Porsche, Audi souffre beaucoup de la baisse des ventes des voitures européennes en Chine. Depuis vingt ans, la marque aux anneaux était même devenue l’une des plus appréciées sur ce grand marché dont les volumes de vente font rêver tous les constructeurs automobiles de la planète.

Pour faire face à cette baisse des ventes en Chine, Audi est allé plus loin que ses principaux concurrents : elle n’a pas hésité à créer une nouvelle sous-marque en association avec le constructeur automobile chinois SAIC, avec l’objectif de concevoir des véhicules répondant au mieux aux désirs de la clientèle locale.

10 000 réservations en une heure

Fruit de ces travaux, l’E5 Sportback est le premier modèle de série de la nouvelle marque AUDI (en lettres capitales et sans anneaux sur la carrosserie). Longue de 4,88 mètres de long, elle prend la forme d’un crossover entièrement électrique, bourré d’écrans gigantesques à l’intérieur et développant entre 299 et 787 chevaux selon la version. Toute sa technologie châssis, moteurs et batteries provient de chez SAIC.

Proposée à partir de 235 900 yuans en Chine (soit à peine plus de 28 000€) grâce aux juteuses aides d’état, elle semble plaire à la clientèle : les dirigeants de la marque annoncent en effet qu’ils ont enregistré 10 000 réservations de l’auto en seulement une heure après l’ouverture des commandes.

D’autres modèles à venir

La marque AUDI prépare d’autres modèles reposant sur la même architecture technique, qui n’ont pas vocation à remplacer les Audi (sans lettres capitales) sur le marché chinois : ces dernières continuent d’y être vendues en complément, en versions thermiques et électriques. En revanche, les AUDI n’arriveront probablement jamais chez nous en Europe.