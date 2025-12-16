Les bolides les plus fous de l’histoire du rallye s’exposent au salon Rétromobile 2026

Alpine A110, Mini Cooper S, Fort Cortina Lotus, Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4… Ces voitures rappellent des souvenirs forts aux passionnées de rallye. Des passionnés qui auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces bolides, grandeur nature.

C’est au sein du pavillon 7.2 qu’une exposition mettra en avant les modèles qui ont marqué la discipline des années 60 à 90. Rétromobile choisit les années 60 puisque c’est une période à laquelle les pilotes et les écuries se professionnalisent. Trois modèles sortiront du lot, l’Alpine A110, la Mini Cooper S et la Ford Lotus Cortina MkI.

En 1973, la discipline monte d’un cran grâce à la création par la FIA du Championnat du monde des rallyes constructeurs (aujourd’hui le WRC). C’est à cette période (1974) que l’on verra apparaître une certaine Lancia Stratos.

Une Stratos qui sera remplacée par la 037 lorsque le groupe B fait son apparition le 1er janvier 1982. Il s’agit alors de la première voiture répondant aux exigences, très permissives, de cette catégorie. Uniquement propulsée par ses roues arrière, elle termine pourtant devant l’Audi Quattro pilotée par Michèle Mouton en remportant le championnat l’année suivante.

En 1984, les équipes de Jean Todt mettent sur la route la Peugeot 205 T16. C’est littéralement la course à la puissance entre Peugeot, Audi et Lancia avec sa nouvelle Delta S4. Elles deviennent alors de plus en plus délicates à piloter et l’année 1985 se solde par plusieurs accidents. Ari Vatanen se blesse grièvement en effectuant une série de tonneaux en Argentine.

Le A après le B

L’année suivante marque la fin du groupe B. Au rallye du Portugal, Santos rate un freinage et rentre dans la foule et tue deux spectateurs et, Toivonen sort de la route en Corse. Sa Delta s’embrase immédiatement. Suite à ces événements tragiques, Jean-Marie Balestre alors président de la FIA, annonce la fin du groupe B.

Si certains déplorent la fin de cette période magique du rallye, une nouvelle catégorie, le groupe A, apparaît. Les voitures répondent à des normes de sécurité plus strictes et les puissances sont en baisse. Toutefois, les Toyota Celica Gt-4, Lancia Delta Integrale ou encore Subaru Impreza assurent le chaud. Une nouvelle ère s’ouvre avec de nouveaux talents : Carlos Sainz, Tommi Mäkinen, Colin McRae…