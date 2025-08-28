Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ferrari Daytona Sp3

6 millions d'euros en drift, ça donne quoi ?

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Croiser une Ferrari Daytona SP3 à trois millions d'euros sur la route est un événement rarissime. Mais lorsque deux exemplaires surgissent et qu'en plus ils déboulent en glisse, l'instant prend une autre dimension. Une figure risquée, tentée et réussie par deux propriétaires de la sportive italienne sur une petite route.

6 millions d'euros en drift, ça donne quoi ?

Lorsqu'il est question de s'exercer au drift, les véhicules employés sont généralement dotés d'une architecture de propulsion à moteur avant et d'une ancienneté marquée pour réduire au maximum la perte financière en cas de crash. Ici rien de tout ça : voici deux Ferrari Daytona SP3 à trois millions d'euros pièce en travers sur une route de montagne. Un exercice risqué au résultat particulièrement spectaculaire.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram par Powerslidelover montre les deux supercar se lancer dans un grand virage à droite. La suite rappelle furieusement une scène du manga Initial D avec une glisse en tandem accompagnée du rugissement des deux V12 atmosphérique. L'angle du travers opéré par le duo n'est pas très impressionnant. La figure demeure malgré tout audacieuse face à la valeur des supercar et notre époque favorable à la prolifération des aides à la conduite.

Une sortie riche en Ferrari hors de prix

Les plus observateurs remarqueront à la fin de la séquence d'autres Ferrari garées le long de la route. Une Ferrari Monza SP2 pouvant atteindre les 4 millions d'euros selon les options choisies fait partie du lot. Dans les commentaires, les internautes comparent ce clip à celui des deux Pagani Zonda Cinque en glisse dans la neige. La vidéo des Ferrari devenue virale affiche aujourd'hui plus de 85 000 likes.

