Volvo Xc70

Le nouveau Volvo XC70 hybride rechargeable va très loin sans brûler une goutte de carburant

Dans Nouveautés / Autres actu nouveautés

Julien Bertaux

Initialement prévu pour le marché chinois, le nouveau Volvo XC70 viendra finalement poser ses roues, et sa grosse batterie, en Europe. Sa technologie hybride rechargeable devrait lui permettre de rouler près de 200 km en électrique.

Si les deux précédentes générations de XC70 étaient des breaks surélevés, le nouveau venu est bel et bien un SUV.

Le marché automobile européen étant plutôt incertain, il est bon de pouvoir s’adapter au plus vite. C’est ce que fait Volvo avec son tout nouveau Xc70, un modèle qui a disparu du catalogue en 2016. Initialement prévu pour le marché chinois, il revient sous forme d’un SUV hybride rechargeable.

« L’ex-nouveau » patron de la marque Hakan Samuelsson a annoncé qu’il sera aussi vendu en Europe. Pour le moment, aucune date n’est avancée, mais sa production en Chine a débuté et les précommandes sont ouvertes.

À première vue, on reconnaît immédiatement le design Volvo (signatures lumineuses, découpes des vitres latérales…), mais on note que l’ensemble est plus strict qu’auparavant. La douceur laisse place à des angles plus vifs.

Les occupants apprécieront la simplicité du mobilier, mais ne pourront louper les écrans. Le combiné d’instrumentation mesure 12,3 pouces alors que l’écran central atteint 15,4 pouces. Ce n’est pas tout puisque l’affichage tête haute, à réalité augmentée, est annoncé à 92 pouces. Bien sûr, les aides à la conduite les plus sophistiquées sont au rendez-vous et l’IA accompagneront les demandes via l’assistant vocal.

Trois moteurs électriques

Bâti sur la plateforme SMA, le XC70 cache un groupe motopropulseur inédit. Le bloc thermique quatre cylindres de 163 ch est épaulé par trois électromoteurs de respectivement 80, 143 et 209 ch. Côté batterie, Volvo a vu grand avec une capacité de 39,6 kWh. Un chiffre lui permettant de s’approcher des 200 km d’autonomie sans brûler une goutte d’essence. Au total, le XC70 est capable de rouler 1 200 km sans s’arrêter.

Avec ses 4,81 m de long, le XC70 s’intercalera logiquement entre le XC60 et le XC90. Avec une telle autonomie et sa technologie embarquée, il pourrait faire de l’ombre à ces deux membres de la famille.

Pour le moment, aucune date de commercialisation pour l'Europe n'est annoncée.
