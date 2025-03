Le nouveau patron de Volvo doit se préparer à "des nuits blanches"

« Si vous recherchez de la stimulation mentale et des nuits blanches, alors rejoignez l’industrie ». Voici ce qu’a déclaré Jim Rowan, le patron démissionnaire de Volvo dans une interview accordée à nos confrères d’Autocar.

Après trois ans passés à la tête de la marque, il laisse sa place à celui qui a dirigé l’entreprise entre 2012 et 2022, Hakan Samuelsson.

Pour Jim Rowan, l’enjeu pour les constructeurs n’est plus les moteurs ou les châssis. Celui, qui se dit ne pas être passionné par l’automobile, se dit en revanche « sidéré par le nombre de personnes qui parlent encore d’électrification, comme si c’était le sujet principal ». Désormais, les éléments clés sont « le logiciel, le silicium, la connectivité et les données ».

Trois marques dans le coup

Il se veut rassurant en indiquant que Volvo est bien avancé dans le développement de chacun de ces points. D’ailleurs, seules trois marques le sont à ses yeux dans le coup. « Pour pouvoir contrôler correctement la voiture, il faut pouvoir écrire la première couche du silicium jusqu’à son application. Trois entreprises dans le monde y sont parvenues : Tesla, Rivian et Volvo ».

M. Rowan évoque également le fait que Volvo ait développé son propre cloud de données. Un avantage sécuritaire, mais qui permet aussi d’être plus réactif pour faire évoluer les modèles.

"Quelqu'un va perdre"

Quant au retour de M. Samuelsson, sa nomination de deux ans « assure la stabilité tout en préparant la nomination d’un successeur à long terme » selon Volvo. « Face à des évolutions technologiques rapides, à une complexité géopolitique croissante et à une concurrence de plus en plus intense, le conseil d’administration estime que la société doit être dirigée par des dirigeants dotés d’une solide expérience industrielle, d’une connaissance approfondie du groupe et d’une capacité avérée à agir dans des environnements difficiles. »

Pour Jim Rowan, il n’y aura pas de place pour tout le monde dans l’industrie automobile, « quelqu’un va perdre ». Celui qui vient du monde de la téléphonie la compare avec l’industrie automobile, rappelant que Nokian ou encore Ericsson ont disparu.