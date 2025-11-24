Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault

Flexis veut devenir un acteur clé des services aux flottes

Dans Flottes auto / Mobilité pro

Lionel Bret

2  

Flexis mise sur une alliance stratégique avec Geotab pour transformer les données de flotte en véritable levier de performance. 

Flexis veut devenir un acteur clé des services aux flottes
Gamme d'utilitaires électriques Flexis ©Flexis

L’intelligence numérique n’est pas un simple complément, elle devient aussi indispensable que le véhicule lui-même pour réussir l’optimisation de l’électrification des flottes.

Née de la collaboration entre Renault Group, Volvo Group et CMA CGM, Flexis ne se contente pas de produire des véhicules utilitaires 100 % électriques, dont les premiers modèles devarient silloner les routes à partir de 2026.

Unifier les flux de données 

L’entreprise veut jouer un rôle clé dans la transition énergétique des opérateurs urbains. Et proposer des services permettent de réduire les temps d’arrêt, de maîtriser les coûts énergétiques et d’améliorer la disponibilité des flottes, tout en s’intégrant parfaitement aux systèmes existants des transporteurs.

Pour asseoir sa stratégie, Flexis s’est entourée de partenaires. Geotab, leader mondial de la télématique, fournit des données précises et en temps réel sur l’état des véhicules, permettant de suivre la performance et la maintenance avec la plus grande précision possible. Ampeco, expert de la gestion de la recharge, offre une plateforme qui optimise les infrastructures électriques et intègre la recharge directement au cœur des opérations des flottes.

Avec cette approche, Flexis entend dépasser la logique classique du constructeur. Son objectif : centraliser et unifier les données des flottes multi-marques, pour offrir aux gestionnaires un tableau de bord clair et opérationnel. Analyse, diagnostic, actions concrètes… les informations deviennent un outil de performance.

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité