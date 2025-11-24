Flexis veut devenir un acteur clé des services aux flottes

L’intelligence numérique n’est pas un simple complément, elle devient aussi indispensable que le véhicule lui-même pour réussir l’optimisation de l’électrification des flottes.

Née de la collaboration entre Renault Group, Volvo Group et CMA CGM, Flexis ne se contente pas de produire des véhicules utilitaires 100 % électriques, dont les premiers modèles devarient silloner les routes à partir de 2026.

Unifier les flux de données

L’entreprise veut jouer un rôle clé dans la transition énergétique des opérateurs urbains. Et proposer des services permettent de réduire les temps d’arrêt, de maîtriser les coûts énergétiques et d’améliorer la disponibilité des flottes, tout en s’intégrant parfaitement aux systèmes existants des transporteurs.

Pour asseoir sa stratégie, Flexis s’est entourée de partenaires. Geotab, leader mondial de la télématique, fournit des données précises et en temps réel sur l’état des véhicules, permettant de suivre la performance et la maintenance avec la plus grande précision possible. Ampeco, expert de la gestion de la recharge, offre une plateforme qui optimise les infrastructures électriques et intègre la recharge directement au cœur des opérations des flottes.

Avec cette approche, Flexis entend dépasser la logique classique du constructeur. Son objectif : centraliser et unifier les données des flottes multi-marques, pour offrir aux gestionnaires un tableau de bord clair et opérationnel. Analyse, diagnostic, actions concrètes… les informations deviennent un outil de performance.