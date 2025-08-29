MG EHS vs Dacia Bigster, les pieds sur terre

Ce n’est plus un secret, dorénavant le principal rival de Dacia en Europe, s’appelle MG. La marque britannique sous pavillon chinois ne cesse de casser les prix . De la citadine, du SUV, en électrique ou en hybride, MG sévit sur tous les fronts et surtout celui de Dacia qui a bâti sa réputation sur ses prix minis. Le nouveau EHS illustre cette rivalité naissante entre les deux marques. La seconde génération se place en concurrente directe du tout nouveau Bigster sur le segment des SUV compacts.

Ainsi, proposé à partir de 32 490 € en entrée de gamme et 34 490 € dans cette finition haut de gamme Luxury, le nouveau modèle de MG se permet d'être jusqu'à plus de 10 000 € moins cher que la concurrence traditionnelle comme les Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross, etc. Soit, la même stratégie employée par le nouveau Dacia Bigster, dont la version hybride est affichée à 32 000 € en haut de gamme Extrême.

Si les prix sont au ras du plancher, les deux SUV ne dépareillent pas dans leur environnement concurrentiel. Plus grand (4,67 m), le nouveau MG EHS évolue nettement en matière de style et se dote d'une large calandre constellée de petites ailes chromées, de projecteurs affinés et d'un capot plus nervuré. Rien de fantaisiste mais l’ensemble est homogène.

Le Bigster est grosso modo un Duster rallongé, Il en reprend la plateforme, les motorisations et le design. Toute la partie avant est commune. Dacia a ôté les éléments « baroudeurs » en plastique et redessiné la partie arrière et notamment les portes, la custode et le hayon. Le SUV de Dacia présente bien et gagne quelques équipements inédits comme les jantes de 19’’ et le toit panoramique en verre.

Pratique : un Bigster optimisé

D’un point de vue pratique, Dacia a habilement capitalisé sur la plateforme du Duster, réputée pour maximiser les volumes. Le Bigster présente un meilleur rapport habitabilité/encombrement que le MG. En effet, malgré ses 10 cm de moins, le SUV de Dacia exploite mieux l’espace que son concurrent. Si les places arrière sont plus confortables à bord du MG EHS, avec des assises plus larges et un espace aux jambes un peu plus important, le SUV sino-britannique met de côté le volume de coffre.

Ce dernier oscille entre 441 litres à 1 291 litres (VDA). A l’inverse le Bigster soigne tout le monde. Les passagers arrière auront de la place, avec même une garde au toit plus importante, une modularité plus aboutie grâce à la présence d’une banquette rabattable 40/20/40 et un volume de coffre supérieur, oscillant entre 546 litres et 1851 litres (VDA). Ce volume est donné sans roue de secours. Avec, il chute à 488 litres, ce qui reste dans tous les cas supérieur à celui du MG qui ne propose pas de roue de secours.

Pour charger et transporter, le Bigster s’avère plus recommandable, mais à vivre, le MG EHS propose un univers plus cossu avec des plastiques moussés et un revêtement similicuir nettement plus valorisant que le mobilier brut du Bigster truffé de plastiques durs. Cet atout rééquilibre la donne. Ce qui fait pencher la balance en faveur du Bigster, c’est son système multimédia ô combien plus simple et performant à utiliser.

Il propose les mêmes services que celui de MG avec navigation, services connectés et accès Android et Carplay. L’écran du MG EHS présente une définition passable, une ergonomie complexe, et une réactivité très moyenne. Au décompte des points le Bigster remporte d’une courte tête la partie pratique.

Pratique MG EHS Hybrid+ Luxury Dacia Bigster Hybrid 155 Extreme Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,1 /20 14,4 /20 Explication des critères de notation

Budget : sur un fil

D’un point de vu financier, le Bigster se place comme une bonne affaire sur le marché des SUV compacts hybrides. Premièrement, le SUV de Dacia est vendu moins cher. De plus il est exempté de malus (écologique et poids). Il présente aussi une consommation moyenne homologuée bien inférieure à celle du MG, à savoir 4,7 l/100 km contre 5,5 l/100 km. Toutefois le SUV de MG marque de gros points grâce à sa garantie, d’une durée de 7 ans ou 150 000 km contre 3 ans et 100 000 km pour le Bigster et SURTOUT, le client peut prétendre à une ristourne en concession. A l’heure actuelle (jusqu’au 30 septembre), l’avantage client est de 2 500 €, soit environ 7%. Chez Dacia, le terme « négociation » est proscrit. Dans la réalité, l’écart financier entre les deux modèles est vraiment infime, mais un paramètre capital entre en jeu : la valeur résiduelle. Celle de Dacia est quasiment imbattable. Face au Bigster, le MG EHS se revendra moins cher mais aussi moins rapidement en occasion.

Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,5 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un MG intouchable

Les deux modèles se démarquent de la concurrence par leurs prix agressifs. Il en va de même pour la dotation en équipement. Dans les deux cas, le client sera davantage chouchouté qu’auprès d’une autre enseigne. D’un point de vue comptable, le MG EHS s’avère plus intéressant que le Bigster dans cette finition Luxury.

En effet, vendu quasiment au même prix, il offre de série un contenu plus riche que celui du Bigster avec par exemple, des jantes de 19’’, un écran plus grand (12’’ contre 10’’ pour le Bigster) également équipé d’une connectivité complète, des sièges chauffants et électriques avec mémoire, le volant chauffant, le hayon électrique, la caméra 360°. Des équipements facturés en option chez Dacia. Le Bigster se distingue par son toit panoramique en verre et ses barres de toit modulables ici de série. Des atouts qui ne permettent pas au SUV de Dacia de revenir à égalité. Le MG EHS Hybrid + remporte la partie équipement.