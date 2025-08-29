Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
MG EHS vs Dacia Bigster, les pieds sur terre

Alexandre Bataille

3. Une bonne affaire dans les deux cas

 

En cette période d’inflation où le prix des voitures atteint des sommets, on salue le travail réalisé par Dacia et MG, car les deux marques rendent accessible l’achat d’un SUV hybride familial. Vendus à peine plus de 30 000 €, les deux concurrents proposent des prestations homogènes. Si le Bigster remporte ce match grâce à ses volumes et ses faibles consommations, le nouveau MG EHS ne démérite pas. Il propose un intérieur soigné, un contenu d’équipement imbattable et une garantie de 7 ans. Dans les deux cas, vous ne ferez pas une mauvaise affaire.

MG EHS Hybrid+ Luxury Dacia Bigster Hybrid 155 Extreme
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Pratique
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
 
Rapport prix/équipements
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Note globale : 13,9 /20 14 /20
