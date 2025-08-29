Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
MG EHS vs Dacia Bigster, les pieds sur terre

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

4. Les fiches techniques des MG EHS et Dacia Bigster

 

Les chiffres clés

Mg Mg Ehs 2 II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY Dacia Bigster 1.8 HYBRID 155 EXTREME
Généralités    
Finition LUXURY EXTREME
Date de commercialisation 10/06/2025 07/01/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois 36 mois
Dimensions    
Longueur 4,67 m 4,57 m
Largeur sans rétros 1,89 m 1,81 m
Hauteur 1,66 m 1,66 m
Empattement 2,76 m 2,70 m
Volume de coffre mini 441 L --
Volume de coffre maxi 1 291 L --
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 765 Kg 1 562 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV 6 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 500 cm3 1 799 cm3
Puissance 224 ch 155 ch
Couple 230 Nm NC
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 2 4
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 190 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s 9.7 s
Volume du réservoir 55 L 50 L
Emissions de CO2 126 g/km (wltp) 106 g/km (wltp)
Bonus malus max 990 ZERO
