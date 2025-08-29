4. Les fiches techniques des MG EHS et Dacia Bigster
Les chiffres clés
|Mg Mg Ehs 2 II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY
|Dacia Bigster 1.8 HYBRID 155 EXTREME
|Généralités
|Finition
|LUXURY
|EXTREME
|Date de commercialisation
|10/06/2025
|07/01/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,67 m
|4,57 m
|Largeur sans rétros
|1,89 m
|1,81 m
|Hauteur
|1,66 m
|1,66 m
|Empattement
|2,76 m
|2,70 m
|Volume de coffre mini
|441 L
|--
|Volume de coffre maxi
|1 291 L
|--
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 765 Kg
|1 562 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|6 CV
|Moteur
|4 cylindres , + moteur électrique
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 500 cm3
|1 799 cm3
|Puissance
|224 ch
|155 ch
|Couple
|230 Nm
|NC
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|2
|4
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|190 km/h
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.9 s
|9.7 s
|Volume du réservoir
|55 L
|50 L
|Emissions de CO2
|126 g/km (wltp)
|106 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|990
|ZERO
