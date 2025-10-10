Les Renault Espace et Peugeot 5008 veulent devenir les nouveaux chouchous des familles

Nés monospaces, nos deux rivaux du jour ont, au fil des années, fait leur mue mais le segment, aujourd’hui nettement plus porteur sur le plan commercial, des SUV. Chez Renault, le monospace était pourtant une institution. Le premier Espace est ainsi apparu il y a plus de 40 ans.

Du côté de Peugeot, où la berline a longtemps été considérée comme le summum de la voiture familiale, les monospaces sont arrivés seulement au tournant des années 1990, avec le 806. Mais la première génération du 5008 ne date, elle, que de 2009. Alors que l’Espace actuel est le 6ème du nom, nous n’en sommes donc qu’au 3ème 5008.

Il y a une dizaine d’années, le monospace a sérieusement commencé à perdre des parts de marché. C’est donc à cette période que l’Espace s’est "crossoverisé", avec un 5ème opus qui tentait de mélanger les genres. Une recette qu’a repris, dès 2016, le Scénic et qui, dans un cas comme dans l’autre, n’a pas vraiment été couronnée de succès.

En 2017, c’est le 5008 "2" qui est commercialisé. Et s’il dérive toujours du SUV 3008, il n’entend plus en être un pendant monocorps mais simplement une version allongée. La formule fonctionne bien car elle permet de succomber aux charmes du 3008 mais avec la possibilité de voyager à 7 ou avec beaucoup plus de bagages.

En 2024, le 3ème opus du 5008 reprend donc cette même formule, mais choisit de diversifier son offre mécanique. Outre la version hybride, on trouve donc désormais de l’hybride rechargeable et de l’électrique. La formule du Lion a, entre-temps, inspiré le Losange qui, en 2023, dévoile son Espace 6 qui n’est, en fait, qu’une version XL de l’Austral. On a d’ailleurs longtemps pensé que ce modèle s’appellerait simplement Grand Austral.

Chez Renault, on la joue toutefois petit bras sous le capot. Ici, point de 100 % électrique, ni même d’hybride rechargeable, mais une unique motorisation full hybrid de 200 ch. Restylé au début de l’été 2025, l’Espace fait le choix de conserver cette unique proposition.

Sur le papier, avec ses 55 ch supplémentaires, l’E-Tech de Renault supplante l’Hybrid Peugeot de 145 ch. Mais ce surcroît de puissance suffit-il à l’Espace pour s’imposer face à son rival sochalien ?

Aspects pratiques : l’Espace rattrapé par le 5008

L’habitacle a toujours été le premier argument mis en avant par l’Espace. Rien de plus normal lorsque l’on a hérité d’un tel patronyme. Force est toutefois de reconnaître que, à bord, ce 6ème du nom trahit les 4 premiers. En effet, il ne faut pas s’attendre ici à retrouver un intérieur hyper modulable avec des sièges indépendants pouvant être réglés dans tous les sens et des surfaces vitrées plus que généreuses.

À l’arrière, par exemple, il faut désormais composer avec une simple banquette. Celle-ci est tout de même coulissante sans supplément. Et, surtout, les cotes intérieures restent généreuses, même si un peu plus de largesse pour les coudes aurait été appréciée. Voyager à 4 adultes se fera toutefois sans peine… et sans toucher le plafond, même si l’on mesure plus de 1m90.

L’aisance est également de mise en ce qui concerne le volume de chargement avec, pour la version 7 places (une option à 1 000 €), une malle dont le volume sous cache bagages varie entre 520 et 782 l en configuration 5 places, selon la position du deuxième rang. Sans surprise, tous sièges en places, le coffre devient ridicule (212 l).

Sur ce point, le 5008 fait un peu mieux, avec 259 l auxquels il faut ajouter 80 l disposés sous le plancher de coffre. Avec 5 passagers à bord, le match est quasiment nul avec le Renault (jusqu’à 748 l avec la banquette, elle aussi coulissante, avancée au maximum). On fait le même constat aux places arrière avec une largeur aux coudes satisfaisante, une garde au toit conséquente mais moins d’espace pour les jambes.

Aux places avant, nos concurrents ont décidé d’en mettre plein la vue… même si leurs planches de bord sont reprises telles quelles de leur petit frère. Pour l’Espace, on retrouve le modèle en L avec ses larges écrans à la définition d’image très soignée. Le plus important reste toutefois le système multimédia développé par Google. Réactif, il peut aussi être piloté à la voix avec une facilité encore rare.

Quant aux matériaux employés, ils sont de bonne facture et les assemblages sont soignés. Pour ce match, nous disposions d’une finition Esprit Alpine dont l’intérieur totalement noir, hormis les surpiqûres, qui sont bleu vif, n’est pas des plus gai. Mais la sellerie mêlant tissu, Alcantara et simili-cuir est réussie. Et elle met en valeur les sièges Sport par ailleurs très réussis.

À bord du Peugeot, la planche de bord est encore plus étonnante avec ses écrans qui semblent flotter et ses jeux de lumière indirects… mais qui, la nuit, se reflètent un peu trop dans le pare-brise. Bien que mis à jour, le système multimédia souffre toutefois de graphismes un peu datés et sa taille est inférieure à celle de la majorité de ses concurrents, ce qui ne la rend pas toujours parfaitement lisible.

Les matériaux sont, ici aussi, de qualité, tout comme les assemblages et finitions. En série, la finition GT Exclusive de notre match reçoit une sellerie Alcantara encore plus triste que celle de l’Espace. Mais, contre 1 500 €, il est possible d’opter pour une, un habillage en cuir Nappa perforé, malheureusement uniquement proposé en noir. Présent sur notre véhicule d’essai, il donne à l’intérieur du 5008 un air bien plus cossu que celui du Renault.

Pratique Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine Peugeot 5008 Hybrid 145 ch GT Exclusive Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,9 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : Renault a mangé du lion

Depuis que l’ex-PDG de Stellantis, Carlos Tavares a mis en place sa politique de Pricing Power, les Peugeot sont régulièrement épinglées pour leurs tarifs sensiblement supérieurs à ceux de leurs concurrentes directes. Le 5008 fait, et de belle façon, exception. En effet, sa version hybride est accessible dès 41 700 €.

Le premier prix pour un Espace 7 places est, lui, de 46 000 €. Heureusement, avec ses 109 g/km de CO2 rejetés, le Renault n’est soumis à aucun malus écologique. Mais il faudra tout de même s’acquitter d’un malus au poids, de 320 € minimum. Pour le Peugeot, c’est fromage et dessert. Il est redevable d’au moins 1 000 € au titre du malus au poids et d’un minimum de 330 € au titre du malus écologique (à partir de 126 g/km de CO2). Toutes dîmes comprises, le 5008 est donc affiché à 43 030 € minimum, contre 46 320 € pour le Renault.

Si l’on se penche plus précisément sur le cas des versions de ce match, l’écart de prix se resserre très fortement. En effet, le catalogue Peugeot fait état de 48 500 € pour le 5008 Hybrid 145 ch GT Exclusive, tandis que celui de Renault indique 49 300 € pour l’Espace E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine 7 places.

Côté consommations officielles, le Renault ne laisse aucune chance à son rival avec 4,8 l/100 km en cycle mixte WLTP, contre 5,6 l/100 km pour le Peugeot. Une différence largement due au fait que, malgré son appellation et son fonctionnement, le 5008 n’est, techniquement, qu’un hybride léger. Mais, en matière d’appétit, il y a parfois un écart notable en les chiffres d’homologation et la réalité du terrain.

Budget Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine Peugeot 5008 Hybrid 145 ch GT Exclusive Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,5 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : le Peugeot perd son avantage au fil de la montée en gamme

L’écart de prix conséquent entre les entrées de gamme de nos deux SUV, nommées Allure pour le 5008 et Techno pour l’Espace, laissait craindre que le premier se montre des plus dépouillés. Mais, avec le i-Connect et ses deux dalles HD de 10", la caméra de recul, la climatisation bi-zone, la banquette coulissante, la clé mains libres et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, impossible de considérer que ce soit le cas.

D’ailleurs, malgré la présence des jantes de 19" au lieu de 18", des projecteurs adaptatifs, des vitres arrière surteintées, du chargeur à induction, du hayon électrique, de la navigation, du système audio Arkamys et du régulateur de vitesse adaptatif, le Renault ne justifie pas son surcoût de 4 300 €.

Outre sa présentation typée sport, la finition Esprit Alpine de ce match gagne des jantes de 20" et un atout unique sur le segment : les 4 roues directrices. Face au 5008 GT Exclusive, seulement 800 € moins cher, l’Espace emporte t-il le point ? Certes, le Peugeot ne peut compter que sur ses roues avant pour manœuvrer et ses roues ne font toujours "que" 19’’, mais il ne demande aucun supplément pour la peinture bi-ton, la sellerie Alcantara, les sièges avant électrique, chauffants et massants, et les caméras 360°. On renverra donc les versions de ce duel dos-à-dos.