Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
Comparatifs
Comparatif

Les Renault Espace et Peugeot 5008 veulent devenir les nouveaux chouchous des familles

Dans Nouveautés / Restyling

Cedric Morancais

10  

4. Les fiches techniques des Renault Espace et Peugeot 5008

 

Les Renault Espace et Peugeot 5008 veulent devenir les nouveaux chouchous des familles

Les chiffres clés

Renault Espace 6 VI (2) 1.2 FULL HYBRID E-TECH 200 ESPRIT ALPINE 7PL Peugeot 5008 (3e Generation) III 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6
Généralités    
Finition ESPRIT ALPINE GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 02/04/2025 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,72 m 4,79 m
Largeur sans rétros 1,84 m 1,89 m
Hauteur 1,64 m 1,69 m
Empattement 2,73 m 2,90 m
Volume de coffre mini 477 L 348 L
Volume de coffre maxi 1 714 L 2 232 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 7 7
Poids à vide 1 781 Kg 1 700 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Essence
Puissance fiscale 7 CV 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3 1 199 cm3
Puissance 200 ch 136 ch
Couple 205 Nm à 1 750 trs/min 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 6 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.8 s 11.3 s
Volume du réservoir 55 L 55 L
Emissions de CO2 112 g/km (wltp) 126 g/km (wltp)
Bonus malus max 820 1340
Page précédente
Simulez votre financement

Photos (62)

Voir tout

Sommaire

10  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Peugeot 5008 (3e Generation)

Peugeot 5008 (3e Generation)

SPONSORISE

Comparatifs 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les comparatifs 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité