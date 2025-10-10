Les Renault Espace et Peugeot 5008 veulent devenir les nouveaux chouchous des familles
4. Les fiches techniques des Renault Espace et Peugeot 5008
Les chiffres clés
|Renault Espace 6 VI (2) 1.2 FULL HYBRID E-TECH 200 ESPRIT ALPINE 7PL
|Peugeot 5008 (3e Generation) III 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6
|Généralités
|Finition
|ESPRIT ALPINE
|GT EXCLUSIVE
|Date de commercialisation
|02/04/2025
|01/10/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,72 m
|4,79 m
|Largeur sans rétros
|1,84 m
|1,89 m
|Hauteur
|1,64 m
|1,69 m
|Empattement
|2,73 m
|2,90 m
|Volume de coffre mini
|477 L
|348 L
|Volume de coffre maxi
|1 714 L
|2 232 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|7
|7
|Poids à vide
|1 781 Kg
|1 700 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Essence
|Puissance fiscale
|7 CV
|7 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|1 199 cm3
|Puissance
|200 ch
|136 ch
|Couple
|205 Nm à 1 750 trs/min
|230 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|6
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|200 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.8 s
|11.3 s
|Volume du réservoir
|55 L
|55 L
|Emissions de CO2
|112 g/km (wltp)
|126 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|820
|1340
Photos (62)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération