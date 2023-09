Comparatif vidéo - Renault Espace vs Peugeot 5008 : quel SUV 7 places choisir ?

Le marché des grands monospaces actuellement en voie d’extinction, Renault a fait le choix stratégique de basculer l’Espace dans la catégorie, plus prospère, des SUV. Cette sixième génération est en réalité un Austral allongé d’une bonne vingtaine de centimètres.

On retrouve ainsi la même silhouette et les mêmes éléments de style qui positionne clairement le nouveau venu dans le segment des SUV familiaux, dominé depuis 2017 par le Peugeot 5008. Une véritable success story qui s’explique par la polyvalence et les volumes du Français. En effet, le crossover du Lion a su brillamment adapter les aspects pratiques du monospace à la carrosserie d’un SUV.

Si à l'extérieur, l'Espace est un Austral rallongé, à l'intérieur, c'est un Austral tout court. Le Français en reprend intégralement la planche de bord été félicitée pour sa modernité et sa qualité de réalisation. L’intérieur du Peugeot 5008 tient encore la corde à ce niveau malgré ses 6 ans d’ancienneté. Les matériaux sont soignés et le dessin toujours aussi plaisant.

6 ans d’écart en matière multimédia et de connectivité, c’est une éternité. L’Espace prend l’ascendant dans ce domaine avec son nouveau panneau d'instrumentation "OpenR" regroupant l'instrumentation numérique et le grand écran vertical de 12 pouces fournit par Google. Son fonctionnement et sa puissance ramènent le système du 5008 au rang d’antiquité.



Aspects pratiques : un 5008 toujours dans le coup



La modularité, les volumes et les aspects pratiques sont les principaux éléments qui intéressent les familles. Et malgré son âge avancé et environ 10 cm de moins, le 5008 tient la forme au point de dominer le nouvel Espace.

En effet, on retrouve ainsi 3 sièges arrière indépendants suffisant pour accueillir correctement des adultes d’1m75 ou caser 4 sièges bébés. Ces derniers sont coulissants, équipés d’un dossier inclinable et d’une tablette aviation. L’Espace fait confiance à une banquette coulissante. La place aux jambes y est nettement supérieure, mais cette dernière s’avère bien moins indulgente avec le passager du milieu.

Les deux concurrents sont vendus d’emblée en 7 places mais le 5008 se détache par la possibilité d’extraire les deux sièges du 3e rang, alors que chez Renault il faut cocher une option gratuite pour bénéficier de 5 places car les sièges s’escamotent seulement. L’accès et le niveau de confort des deux dernières places sont à mettre au crédit du 5008.

Parlons maintenant volumes de coffre. Les deux modèles proposent de nombreuses configurations (banquette avancée, 5 ou 7 places, sièges en place ou non, etc.) généralement suffisantes pour contenter les familles les plus exigeantes.

Mais lorsque l’on se penche sur le rapport habitabilité/encombrement, autrement dit, les volumes proposés par rapport à la longueur de la voiture, le 5008 atomise littéralement l’Espace.

Pratique Renault Espace 1.2 E-Tech full hybrid 200 ch Iconic Peugeot 5008 Peugeot 5008 Hybrid 136ch GT e-DCS Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14 /20 16,2 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : l'Espace est généreux



Le nouvel Espace est pour le moment commercialisé avec une unique motorisation hybride essence de 200 ch. L’offre débute à 44 500 €. La finition comparée aujourd’hui, « Iconic » est haut de gamme. Elle réclame précisément 49 500 €. Un tarif consistant mais au final équilibré au regard du fort contenu technologique proposé de série. Aussi, l’Espace embarque des équipements exclusifs comme les 4 roues directrices, le système multimédia plus performant, les jantes de 20’’, la sellerie intégrale cuir, la caméra 3D 360°, etc. Il a beau avoir une conception plus ancienne, le Peugeot 5008 n’est pas donné.

La finition équivalente comparée ici est facturée 47 370 €. Un tarif élevé pour un véhicule à l’hybridation moins pointu, au niveau de puissance inférieur élevé et au contenu technologique plus daté. Finalement, le rapport prix/équipement du nouvel Espace le rend intéressant, malgré le montant du chèque à signer.

Rapport prix/équipements Renault Espace 1.2 E-Tech full hybrid 200 ch Iconic Peugeot 5008 Peugeot 5008 Hybrid 136ch GT e-DCS Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation



Budget : un "vieux" 5008 aux tarifs bien actuels



Environ 2 000 € séparent nos deux protagonistes. Une somme facilement négociable en concession pour s’offrir un Peugeot 5008, en fin de vie. Le poste Budget s’avère en plutôt équilibré d’autant plus que les deux modèles sont équipés d’une chaîne de distribution qui ne nécessite pas de remplacement. Toutefois l’avantage financier tourne légèrement faveur de l’Espace exempté de malus écologique (108 g/km) alors que le 5008 malgré son électrification récente essuie un léger malus. La consommation mixte homologuée en carburant est également plus favorable avec l’Espace (4,8 l/100 km contre 5,7 l/100 km). Les deux modèles proposent des garanties différentes qui présentent un intérêt dans des cas de figure différents. L’Espace offre une garantie de 3 ans/100 000 km plus adaptée à une LOA alors que le 5008 conserve une garantie de 2 ans/ kilométrage illimité, bien vue pour un achat classique.