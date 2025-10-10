Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les Renault Espace et Peugeot 5008 veulent devenir les nouveaux chouchous des familles

3. Le Peugeot 5008, un SUV à vivre… tranquillement

 

Les Renault Espace et Peugeot 5008 veulent devenir les nouveaux chouchous des familles

S’ils sont globalement réussis, nos deux rivaux pêchent là où on ne l’attendait pas. Le Peugeot frôle la correction à cause d’un moteur pas vraiment adapté à son gabarit, avec, en corollaire, un appétit exagéré. Tandis que l’Espace souffre d’un habitacle spacieux mais assez peu astucieux et, surtout, moins confortable que celui du Peugeot. C’est ce chapitre, crucial lorsque l’on évoque des voitures familiales, qui permet au 5008 d’emporter ce match.

Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine Peugeot 5008 Hybrid 145 ch GT Exclusive
Budget
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Pratique
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 14,3 /20 14,5 /20
