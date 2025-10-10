Inutile de tourner autour du pot : avec 55 ch de plus que le 5008 et les 4 roues directrices de la finition Esprit Alpine, l’Espace est le bon choix pour les amateurs de conduite. Pourtant, sa cavalerie n’est pas des plus toniques. Mais dans un véhicule qui dépasse, à vide, les 1 600 kg, elle n’est pas de trop lorsqu’il s’agit d’assurer un dépassement en un minimum de temps.

La mécanique Renault préfère toutefois la douceur à la sportivité. Sauf à écraser l’accélérateur, et à subir, en retour, les à-coups de la boîte de vitesses, les montées en régime se font de façon très linéaire. C’est exactement ce que l’on attend d’une voiture à vocation familiale. Surtout lorsque c’est, comme c’est le cas de l’Espace, assorti d’une consommation plus que raisonnable. À l’issue de notre essai, nous avons relevé moins de 6 l/100 km en moyenne.

L’Espace a donc tout du SUV raisonnable et raisonné. Sauf que le 4Control Advanced lui apporte le petit grain de folie que l’on aime tant. En effet, avec ce dispositif, les enchaînements de virage se font de la plus fluide des façons. Et, sur le plan rationnel, cet équipement permet à l’Espace de manœuvrer dans un mouchoir de poche (diamètre de braquage de 10,4 m).

Sur ces différents points, le 5008 ne peut lutter. Mais il fait toutefois mieux que de défendre. Son i-Cockpit, et notamment son petit volant couplé à une direction des plus directes, reste un atout appréciable en matière d’agrément. Mais cela ne lui permet pas de faire des miracles en ville. Avec un diamètre de braquage de 11,2 m, les créneaux ne sont pas une partie de plaisir.

Et si l’on évoque le 1.2 Hybrid de 145 ch, le cas du 5008 ne s’arrange pas, bien au contraire. Avec cette mécanique, le Peugeot frôle la sous-motorisation. Si le 3 cylindres se montre souple et modérément gourmand en ville (6,5 l/100 km en moyenne), il ne permet pas, lorsque l’on voyage à 7, d’assurer des accélérations sécurisantes. Il faudra donc parfois prendre son mal en patience et renoncer à dépasser un véhicule plus lent.

Naturellement, lorsque l’on se retrouve avec une mécanique un peu faiblarde, on a tendance à la solliciter davantage. Et, dans ce cas de figure, la sanction est immédiate avec un appétit qui s’envole. Nous parlons ici de presque 1,5 l de plus tous les 100 km qu’avec l’Espace. C’est énorme pour un budget familial. Une grosse poignée de chevaux supplémentaires (disons entre 20 et 30) devrait pouvoir permettre au 5008 d’en finir avec ces points noirs. Mais, a priori, Peugeot n’a aucun projet de ce genre dans ces cartons.

Comme pour se faire pardonner, le 1.2 Stellantis se fait discret à l’oreille. Et il participe ainsi activement au confort général du 5008, plutôt supérieur à celui du Renault. Le sochalien offre, en effet, en un comportement routier au-dessus de tout soupçon, un roulis très bien maîtrisé et un amortissement qui absorbe efficacement la plupart des défauts de la route.

Avec ses suspensions un peu plus sèches et ses roues de 20’’, l’Espace, tout en restant des plus recommandables à ce chapitre, ne fait pas tout à fait aussi bien. Même les bruits d’air sont un peu moins masqués par le Renault.

Saluons par ailleurs, dans les deux cas, l’excellence des sièges avant, fermes mais pas trop, et assurant un excellent maintien. De quoi limiter la fatigue lorsque l’on enchaîne les heures au volant.