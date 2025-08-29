Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw

Sacrifier le look d'une BMW pour autant de praticité, c'est ok ?

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Votre BMW manque de coffre ? Si le coffre de toit n'est pas une option viable à vos yeux, voici le coffre de support vélo frappé de la marque à l'hélice. Un accessoire qui ajoute un volume non négligeable de 340 litres.

La règle de la forme qui suit la fonction se vérifie régulièrement lorsqu'il est question d'adopter les meilleurs équipements. La preuve avec cet accessoire BMW qui apporte une belle dose de praticité contre un dessin peu esthétique.

Ce coffre badgé Bmw à fixer sur le support arrière initialement prévu pour transporter des vélos est compatible avec tous les véhicules de la gamme à l'exception du roadster Z4. Sa capacité de 340 litres et son poids d'emport de 45 kilos permettent de pousser plus loin le volume de chargement d'une Munichoise. Le dos de l'espace de rangement est doté de vérins afin de le faire basculer pour accéder sans difficulté au coffre principal du véhicule. Cerise sur le gâteau, des petites roues permettent de le transporter au sol sans avoir à le soulever en poids.

Un éclairage et un support de plaque intégrés

Craquer pour une BMW implique d'avoir une certaine sensibilité aux beaux objets et aux finitions soignées. Ce coffre ne déroge pas à la règle avec un support de plaque intégré et un éclairage arrière pour un usage nocturne ne pénalisant pas la visibilité du véhicule équipé.

