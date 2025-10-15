Cette nouvelle Renault Clio verte et pas chère que vous allez croiser partout

19 900€, voilà donc le prix de base de la nouvelle Renault Clio de sixième génération. Comme nous venons de le voir, ce prix en nette augmentation par rapport à celui de son prédécesseur (toujours disponible à la commande pour « seulement » 16 900€) correspond à une bien meilleure dotation de série et une motorisation plus puissante (TCe de 115 chevaux à hybridation légère).

A ce prix, la Clio de sixième génération possède en effet des feux de jour à LED, une présentation extérieure pas indigente (avec notamment des roues à enjoliveurs de 16 pouces) et surtout, un intérieur déjà bien équipé : même si son combiné d’instrumentation numérique est alors plus petit que sur les versions haut de gamme (7 pouces au lieu de 10 à partir du niveau Techno), il y a tout de même la climatisation manuelle, la connectivité smartphone totale ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.

Qui osera la prendre en Vert Absolu ?

Comme toujours avec les finitions d’entrée de gamme, le seul coloris de carrosserie gratuit est très « pétant ». L’idée reste sans doute d’obliger les clients peu à l’aise avec ce genre de couleur de passer par le carnet d’options, les teintes plus classiques démarrant à 200€ (Blanc Glacier) et pouvant aller jusqu’à 800€ pour le « Rouge Absolu » et le « Bleu Iron ».

A noter qu’il est aussi possible, sur cette entrée de gamme à 19 900€, d’ajouter 800€ pour obtenir le système OpenR Link connecté avec aussi la caméra de recul et six haut-parleurs au lieu de 4. Ou simplement, pour 200€, d’obtenir simplement la caméra de recul.

Celle qu’on verra le plus dans les rues

Une chose est sûre : c’est très probablement cette Clio Evolution de base qu’on croisera le plus souvent sur les routes. Rappelons que la Clio 5 est redevenue la voiture neuve la plus vendue de France et qu’elle reste un choix très commun pour les flottes d’entreprise. Reste juste à savoir quelle part de la clientèle se contentera de son coloris vert assez osé !

Rappelons par ailleurs qu’au regard de la concurrence, les 19 900€ de cette nouvelle Clio paraissent bien placés : ses rivales comme la Peugeot 208 ou la Volkswagen Polo sont à la fois moins équipées et moins puissantes à ce prix.