Cette nouvelle Renault Clio verte et pas chère que vous allez croiser partout
On vient de découvrir tous les prix de la nouvelle Renault Clio et compte tenu de la construction de sa gamme, sa variante la moins chère devrait convenir à une partie importante de la clientèle. Qui osera se contenter de sa peinture gratuite à la tonalité plutôt audacieuse ?
19 900€, voilà donc le prix de base de la nouvelle Renault Clio de sixième génération. Comme nous venons de le voir, ce prix en nette augmentation par rapport à celui de son prédécesseur (toujours disponible à la commande pour « seulement » 16 900€) correspond à une bien meilleure dotation de série et une motorisation plus puissante (TCe de 115 chevaux à hybridation légère).
A ce prix, la Clio de sixième génération possède en effet des feux de jour à LED, une présentation extérieure pas indigente (avec notamment des roues à enjoliveurs de 16 pouces) et surtout, un intérieur déjà bien équipé : même si son combiné d’instrumentation numérique est alors plus petit que sur les versions haut de gamme (7 pouces au lieu de 10 à partir du niveau Techno), il y a tout de même la climatisation manuelle, la connectivité smartphone totale ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.
Qui osera la prendre en Vert Absolu ?
Comme toujours avec les finitions d’entrée de gamme, le seul coloris de carrosserie gratuit est très « pétant ». L’idée reste sans doute d’obliger les clients peu à l’aise avec ce genre de couleur de passer par le carnet d’options, les teintes plus classiques démarrant à 200€ (Blanc Glacier) et pouvant aller jusqu’à 800€ pour le « Rouge Absolu » et le « Bleu Iron ».
A noter qu’il est aussi possible, sur cette entrée de gamme à 19 900€, d’ajouter 800€ pour obtenir le système OpenR Link connecté avec aussi la caméra de recul et six haut-parleurs au lieu de 4. Ou simplement, pour 200€, d’obtenir simplement la caméra de recul.
Celle qu’on verra le plus dans les rues
Une chose est sûre : c’est très probablement cette Clio Evolution de base qu’on croisera le plus souvent sur les routes. Rappelons que la Clio 5 est redevenue la voiture neuve la plus vendue de France et qu’elle reste un choix très commun pour les flottes d’entreprise. Reste juste à savoir quelle part de la clientèle se contentera de son coloris vert assez osé !
Rappelons par ailleurs qu’au regard de la concurrence, les 19 900€ de cette nouvelle Clio paraissent bien placés : ses rivales comme la Peugeot 208 ou la Volkswagen Polo sont à la fois moins équipées et moins puissantes à ce prix.
