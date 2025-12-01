Le prix des péages va augmenter l’année prochaine, mais sans exploser les compteurs

C’est malheureusement une tradition, chaque année, le prix des péages augmente. Le cru 2026 n’y échappera pas, mais la hausse prévue ne dépassera pas l’inflation, selon nos confrères du Parisien.

Cette hausse moyenne de 0,87 € est assez proche de celle de l’année dernière (0,92 %) et reste inférieure aux deux années précédentes. C’est à partir de février prochain que les sociétés d’autoroute comme la Sanef ou Vinci Autoroutes appliqueront ces augmentations. Toujours d’après le Parisien, les hausses varient selon les réseaux : Area et APRR (+ 0,95 %), Vinci Autoroutes (+ 0,82 %), SAPN et Sanef (+ 0,85 %). Le détail définitif par réseau sera communiqué demain, le 2 décembre.

Malgré la hausse, cette nouvelle peut être considérée comme positive. C’est en tout cas ce que pense Pierre Chasseray de l’association 40 millions d’automobilistes. En revanche, il dénonce toujours la part des taxes, qui atteint ici 40 %.

Le carburant aussi à la hausse

Emprunter l’autoroute ne grèvera pas beaucoup votre budget, moins que le carburant dont les prix sont particulièrement élevés en ce moment, avec notamment un diesel qui se rapproche très fortement de l’essence.

Et ce n’est pas fini puisque la hausse des répercussions liées aux certificats d’économie d’énergie (CEE) devrait atteindre entre 4 et 6 centimes par litre dès l’année prochaine. Les prix à la pompe ne suivent pas le cours du pétrole puisque le baril était évalué à 55,30 € en novembre.