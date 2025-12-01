Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Le prix des péages va augmenter l’année prochaine, mais sans exploser les compteurs

Dans Economie / Politique / Budget

Julien Bertaux

6  

À partir de février 2026, le passage aux barrières de péage aura plus d’impact sur votre budget. Toutefois, la hausse reste modérée avec + 0,87 %.

Le prix des péages va augmenter l’année prochaine, mais sans exploser les compteurs
Que ce soit à la barrière de péage ou en flux libre, il vous coûtera plus cher de prendre l'autoroute en 2026.

C’est malheureusement une tradition, chaque année, le prix des péages augmente. Le cru 2026 n’y échappera pas, mais la hausse prévue ne dépassera pas l’inflation, selon nos confrères du Parisien.

Cette hausse moyenne de 0,87 € est assez proche de celle de l’année dernière (0,92 %) et reste inférieure aux deux années précédentes. C’est à partir de février prochain que les sociétés d’autoroute comme la Sanef ou Vinci Autoroutes appliqueront ces augmentations. Toujours d’après le Parisien, les hausses varient selon les réseaux : Area et APRR (+ 0,95 %), Vinci Autoroutes (+ 0,82 %), SAPN et Sanef (+ 0,85 %). Le détail définitif par réseau sera communiqué demain, le 2 décembre.

Malgré la hausse, cette nouvelle peut être considérée comme positive. C’est en tout cas ce que pense Pierre Chasseray de l’association 40 millions d’automobilistes. En revanche, il dénonce toujours la part des taxes, qui atteint ici 40 %.

Le carburant aussi à la hausse

Emprunter l’autoroute ne grèvera pas beaucoup votre budget, moins que le carburant dont les prix sont particulièrement élevés en ce moment, avec notamment un diesel qui se rapproche très fortement de l’essence.

Et ce n’est pas fini puisque la hausse des répercussions liées aux certificats d’économie d’énergie (CEE) devrait atteindre entre 4 et 6 centimes par litre dès l’année prochaine. Les prix à la pompe ne suivent pas le cours du pétrole puisque le baril était évalué à 55,30 € en novembre.

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité