Le marché français reste faible mais les voitures électriques atteignent un nouveau record

L’année 2025 ne restera pas dans les annales pour les professionnels de la vente automobile. Alors même que ces derniers se disent moins satisfaits que l’année dernière quand on leur demande comment se passe leur activité, les chiffres de vente sont mauvais.

Le marché des voitures neuves particulières baisse de 4,9 % sur les onze premiers mois de l’année et sur le dernier mois de novembre, il s’est légèrement contracté (-0,3 %) après être un peu remonté les mois précédents).

Dans le détail, Stellantis recule encore de 5,5 % avec une chute de 22,2 des immatriculations pour DS, de 31,4 % pour Jeep, de 12,2 % pour Peugeot, de 4,7 % pour Opel et de 2,2 % pour Fiat dont les nouvelles 500 Hybrid et Grande Panda sont vivement attendues. Le groupe Renault profite lui d’une hausse de 4 % grâce à la marque au losange qui prend 13,6 % et malgré la chute de 16,5 % pour Dacia. Alpine augmente de 90,6 %. Toyota baisse aussi de 5 %.

Les moteurs hybrides et électriques progressent toujours

Dans le détail des motorisations, la tendance de fond du marché ne change pas : les consommateurs français continuent de délaisser le diesel et les motorisations essence sans hybridation pour les modèles électrifiés et 100 % électriques. L’essence sans hybridation ne représente plus que 21,6 % du marché neuf après les 11 premiers mois de 2025, alors que les motorisations hybrides légères et full hybride couvrent désormais 44,2 % du marché (mais il serait intéressant d’avoir les chiffres différenciés pour ces deux technologies). L’électrique atteint pour l’instant 19,5 % cette année, alors que l’hybride rechargeable se contracte à 6,3 %. Le diesel n’est plus qu’à 4,9 %.

Les voitures 100 % électriques signent un nouveau record de part de marché au mois de novembre 2025 avec 26 % des ventes de voitures neuves (effaçant les 24 % d’octobre). Sans doute l’effet du bonus écologique français augmenté à au moins 3 100€ pour tout le monde et 4 200€ pour les revenus les plus faibles, sachant que les voitures commandées via ce nouveau dispositif sont livrées depuis quelques semaines. On n’est plus très loin des 30 % de voitures électriques neuves vendues en Chine !

La Renault Clio indéboulonnable, la R5 reine des électriques

Du côté des véhicules les plus vendus, la Renault Clio reste très largement en tête avec ses 91 519 unités écoulées sur les onze premiers mois de l’année devant la Peugeot 208 (67 584). S’il reste du suspense pour le titre de champion de Formule 1 2025, il n’y en a plus pour celui de la voiture préférée des Français compte tenu des écarts.

La Renault 5, meilleure vente en 100 % électrique sur le mois de novembre avec 5 286 exemplaires écoulés, conserve aussi l’avantage sur le reste de l’année avec ses 31 571 exemplaires livrés.