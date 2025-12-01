Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Nissan Leaf 3

Que penser du prix de la nouvelle Nissan Leaf électrique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

5  

La toute nouvelle Nissan Leaf de troisième génération a enfin un prix, et il reste beaucoup plus élevé que celui des récents SUV électriques compacts. Faudra-t-il que le constructeur japonais offre des remises pour bien la vendre ?

Que penser du prix de la nouvelle Nissan Leaf électrique ?
Voilà la Nissan Leaf de troisième génération.

Lancée pour la première sur le marché en 2010 à une époque où elle était seule au monde, la Nissan Leaf doit désormais faire face à une concurrence autrement plus nourrie. Elle vient de passer à une troisième génération de modèle entièrement nouvelle, reprenant la plateforme des Renault Mégane et autres Scénic (déjà utilisée par le gros Nissan Ariya).

Elle a d’ailleurs rapetissé à l’occasion de ce passage à une nouvelle mouture, mesurant désormais 4,35 mètres de long ce qui la place entre les citadines et les modèles familiaux. Elle prend aussi la forme d’une sorte de crossover alors que les deux précédentes montures ressemblaient davantage à une compacte.

A partir de 35 300€ avant bonus

35 300€, voilà donc le prix de base de la nouvelle Nissan Leaf de troisième génération avec ses batteries de 52 kWh (les mêmes que celles de la nouvelle Micra, de la Renault 5 ou de l’Alpine A290). Pour ce prix, vous avez droit à la finition Engage revendiquant 436 km d’autonomie WLTP, soit environ 250 km sans doute sur l’autoroute à 130 km/h.

Les prix de la nouvelle Nissan Leaf.
Les prix de la nouvelle Nissan Leaf.

Pour les grosses batteries de 75 kWh (autonomie WLTP de 622 km) dans la même finition, il faudra débourser au moins 40 300€. Ce prix atteint 47 000€ en finition haut de gamme Evolve avec les grosses batteries.

Plus cher qu’un Tesla Model Y…

Hélas, la Japonaise est ainsi plus chère avec ses grosses batteries qu’un gros Tesla Model Y de base (39 990€), même si elle bénéficie heureusement d’une meilleure autonomie WLTP à ce tarif. Elle paraît en revanche mieux placée face à une Renault Mégane E-Tech à batteries de 60 kWh (39 500€) ou une Volkswagen ID.3 Pro S de 79 kWh (42 990€), mais les nouveaux SUV électriques compacts de chez Leapmotor ou MG coûtent beaucoup moins cher aussi (avec certes une autonomie maximale bien moins bonne).

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Nissan Leaf 3

Nissan Leaf 3

SPONSORISE

Actualité Nissan

Voir toute l'actu Nissan

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité