Que penser du prix de la nouvelle Nissan Leaf électrique ?

Lancée pour la première sur le marché en 2010 à une époque où elle était seule au monde, la Nissan Leaf doit désormais faire face à une concurrence autrement plus nourrie. Elle vient de passer à une troisième génération de modèle entièrement nouvelle, reprenant la plateforme des Renault Mégane et autres Scénic (déjà utilisée par le gros Nissan Ariya).

Elle a d’ailleurs rapetissé à l’occasion de ce passage à une nouvelle mouture, mesurant désormais 4,35 mètres de long ce qui la place entre les citadines et les modèles familiaux. Elle prend aussi la forme d’une sorte de crossover alors que les deux précédentes montures ressemblaient davantage à une compacte.

A partir de 35 300€ avant bonus

35 300€, voilà donc le prix de base de la nouvelle Nissan Leaf de troisième génération avec ses batteries de 52 kWh (les mêmes que celles de la nouvelle Micra, de la Renault 5 ou de l’Alpine A290). Pour ce prix, vous avez droit à la finition Engage revendiquant 436 km d’autonomie WLTP, soit environ 250 km sans doute sur l’autoroute à 130 km/h.

Pour les grosses batteries de 75 kWh (autonomie WLTP de 622 km) dans la même finition, il faudra débourser au moins 40 300€. Ce prix atteint 47 000€ en finition haut de gamme Evolve avec les grosses batteries.

Plus cher qu’un Tesla Model Y…

Hélas, la Japonaise est ainsi plus chère avec ses grosses batteries qu’un gros Tesla Model Y de base (39 990€), même si elle bénéficie heureusement d’une meilleure autonomie WLTP à ce tarif. Elle paraît en revanche mieux placée face à une Renault Mégane E-Tech à batteries de 60 kWh (39 500€) ou une Volkswagen ID.3 Pro S de 79 kWh (42 990€), mais les nouveaux SUV électriques compacts de chez Leapmotor ou MG coûtent beaucoup moins cher aussi (avec certes une autonomie maximale bien moins bonne).