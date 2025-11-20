Le nouveau Nissan Navara devient un Mitsubishi rebadgé

Les pick-up font partie des modèles traditionnels de Nissan, qui fabrique le Navara depuis 1986 (connu sous d’autres noms hors d’Europe). La quatrième génération du modèle, lancée en 2014, a servi de base à d’autres pick-up commercialisés par Renault et Mercedes : l’Alaskan et le Classe X, étroitement liés au Navara avec simplement un design extérieur différent (et des réglages modifiés en plus d’une motorisation spécifique dans le cas du Mercedes).

Mais pour la première fois de toute l’histoire du pick-up Nissan, le nouveau Navara n’est plus un produit conçu en interne par le constructeur japonais. Le modèle que vous pouvez observer dans les images accompagnant cet article se base en effet sur la toute dernière génération du Mitsubishi Triton, connu chez nous sous le nom « L200 ».

Un L200 rhabillé

Ce nouveau Navara adopte donc les mêmes proportions que son cousin japonais et affiche juste une face avant différente, même si la filiation entre les deux modèles reste très visible. Le constat est le même à l'intérieur avec une planche de bord quasiment identique à celle du Mitsubishi Triton, qui fait la part belle aux grands écrans comme il se doit dans notre époque.

Reste à savoir quelles motorisations ce nouveau Nissan Navara utilisera. Le Mitsubishi Triton, lui, laisse le choix entre deux versions du même diesel 4 cylindres 2,4 litres.

Et chez nous ?

Pour l’instant, le Mitsubishi Triton dévoilé en 2023 n’a pas été importé de manière officielle en Europe et compte tenu de l’évolution du marché et des normes (notamment au niveau des quotas de CO2), il n’est pas certain que le pick-up finisse par arriver chez nous. De la même façon, peut-être que Nissan renoncera à commercialiser le nouveau Navara sur notre marché.