Voici le nouveau Mitsubishi L200 (2023)

Comme chez Toyota, le pick-up fait partie des modèles institutionnels de Mitsubishi. Commercialisé depuis 1971, l’utilitaire japonais L200 connu partout dans le monde ou presque a depuis été décliné en cinq générations de modèles et fait à nouveau peau neuve en cette année 2023. Il se dévoile d’abord sous le nom « Triton » en Thaïlande, mais c’est bien la sixième génération du Mitsubishi L200 que vous avez là sous les yeux. Le style évolue beaucoup par rapport à la précédente mouture avec une face avant très verticale et une grosse calandre équipée de trois ouvertures.

L’intérieur progresse inévitablement au niveau de sa technologie avec un écran tactile de taille importante sur la console centrale et une présentation améliorée (notez les bandeaux ressemblant à du cuir le long de la planche de bord et des contreportes), mais toujours pas de combiné d’instrumentation numérique sur ces premières images. Le modèle présenté est un double cabine à cinq places, qui pourrait donc être taxé du malus écologique sur notre marché français.

Un diesel de 2,4 litres

Mitsubishi précise que ce nouveau Triton est disponible avec trois versions d’un quatre cylindres diesel de 2,4 litres, dont la puissance va de 150 à 204 chevaux selon le modèle choisi (avec un couple maximum de 470 Nm sur la version haute). Côté transmission, il y a une boîte manuelle à six vitesses et une transmission automatique à six vitesses aussi, avec un système à quatre roues motrices enclenchable. Attendons maintenant que Mitsubishi dévoile la version européenne de la bête, ce qui permettra également de connaître ses prix pour la France et la composition de sa gamme chez nous.