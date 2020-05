Essai vidéo - Mitsubishi L200 (2020) : solide

En bref : Pick-up

6è génération

A partir de 31 490 €

Ces 5 dernières années leurs ventes ont explosé. Les pick-up, ces 4x4 robustes équipés d’une benne peuvent en effet accueillir jusqu’à 5 passagers, transporter plus d’une tonne et tracter l’équivalent d’un bateau de plaisance, le tout sans taxe ni malus écologique. Du coup, toutes les marques s’y sont mises. Renault, Volkswagen et même Mercedes. Tout le monde voulait son pick-up.

Puis, la fiscalité a changé et le gouvernement a décidé de taxer les versions à double cabine. Entendez par là, pouvant transporter 5 personnes avec de vraies portes et de vrais sièges à l’arrière. Conséquences, les ventes se sont écroulées. Entre Juillet 2019, date d’entrée en vigueur du malus pour les pick-up et décembre 2019, les ventes ont chuté de 30 %. Depuis, Mercedes a stoppé la production de son Classe X et Vokswagen a retiré l’Amarok de son catalogue.

Les ventes se sont écroulées, mais pas pour tout le monde. Pour les modèles historiques comme le Mitsubishi L200 ou le Toyota Hilux, ce changement de fiscalité a eu un faible impact sur les carnets de commande. Pourquoi ? Parce que ceux qui les achètent, les utilisent ce pourquoi ils ont été conçus : des utilitaires, fiables, robustes et polyvalents.

Triton, Strada ou encore Forte, appelez-le comme vous voulez, le pick-up de Mitsubishi, a derrière lui une carrière de dimension internationale. Près de 5 millions d’exemplaires ont été vendus à travers 150 pays depuis plus de 40 ans.

Un changement de fiscalité qui fait évoluer l'offre

Cette sixième génération est de retour sur un marché où la fiscalité vient de changer pour les pick-up mais notre version d’essai « Club cab », dite à cabine approfondie, avec des places d’appoint à l’arrière et de toutes petites portes, est considérée comme un utilitaire. Du coup, elle n’est pas soumise au malus écologique. Si vous souhaitez gagner en confort et profiter d’une version double cabine, il faudra alors payer un malus écologique de 20 000 €… soit la moitié du prix de la voiture ! En effet, au plus bas les émissions de CO2 du L200 2.2 DI-D 150 atteignent 226 g de CO2/km selon le cycle WLTP.

10 cm séparent, cette version « Club Cab » de la version, double cabine. Mais dans les deux cas, le nouveau L200 dépasse largement les 5 mètres de long, ce qui sur nos routes, en fait un sacré engin. Un engin qui ne passe pas inaperçue d’ailleurs, avec ce design robuste presque taillé dans le roc. Le nouveau bouclier aux angles massifs est surplombé par une fine calandre qui renforce l’impression de largeur. Ce trait de caractère est d’ailleurs renforcé par le coloris Orange et les jantes bi-ton de 18’’. A bord, en revanche. Le dessin est bien moins audacieux. La planche de bord est quelconque et l’ensemble manque aussi cruellement de rangements. Mais est-ce qu’un client de pick-up a vraiment besoin d’originalité ? Non. Ce qu’il recherche c’est avant tout du confort. Et le nouveau L200 progresse dans ce domaine avec des sièges moelleux à l’avant, de nouvelles garnitures, des matériaux un peu plus soignés et surtout des équipements, beaucoup d’équipements.

Mitsubishi enrichit un catalogue déjà très complet d’une caméra 360°, d’un détecteur d’angles mort, d’un contrôle de stabilité avec la remorque ou encore du système anticollision. Sans oublier, la garantie 5 ans ou 100 000 km.

Le premier atout d’un pick-up vous en conviendrez, c’est sa benne. Celle du L200 mesure 1,85 m. C’est l’une des plus longue du marché et sa surface de chargement est aussi bien placée (2,72 m2) ce qui lui permet de recevoir une palette au format « Europe ». Il est possible de la rendre basculante et l’accessoiriser avec un couvre-tonneau, un rideau et même un hard top.