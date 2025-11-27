Nissan se tâte sur sa future GT-R

La Nissan Gt-r (type « R35 ») a marqué l’histoire de l’automobile récente. Arrivée en 2007 (et en 2009 chez nous), cette grosse GT 2+ 2 a pris tout le monde par surprise en développant des performances au moins similaires à celles de la Porsche 911 Turbo S de l’époque (la 997) tout en coûtant beaucoup moins cher.

Certains lui ont reproché une conduite moins sensationnelle que celle d’autres voitures de sport, mais c’était bien une auto passionnante à découvrir et à expérimenter. Cette GT-R est restée au catalogue au Japon jusqu’à cette année : après avoir déjà quitté l’Europe et les Etats-Unis, elle s’est finalement éteinte il y a quelques jours au Japon.

Pour le futur, c’est compliqué

Aux dernières nouvelles, Nissan travaillait sur une remplaçante 100 % électrique de cette GT-R. Son style devait s’inspirer de l’étrange concept-car Hyper Force dévoilé en 2023 et on parlait même d’une possible inauguration de batteries solides sur sa version de série attendue pour l’année 2030 au plus tard.

Mais comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, l’avenir de cette Nissan GT-R reste incertain. D’après le directeur des produits de Nissan Guillaume Cartier, le constructeur « explore des routes différentes sur ce projet ».

« Pas de plan précis pour le moment »

Guillaume Cartier déclare qu’il n’existe pas encore de plan précis pour la conception de cette prochaine GT-R. Cela signifie-t-il qu’elle pourrait être hybride ou même 100 % thermique plutôt que de basculer sur la technologie électrique ?

Nissan se trouve actuellement dans une situation économique délicate et un tel très projet ne figure sans doute pas parmi les plus urgents pour ce constructeur qui doit avant tout déployer de nouveaux produits mieux calibrés pour plaire aux clients (notamment des véhicules hybrides aux Etats-Unis). Mais la GT-R avait aussi beaucoup contribué à améliorer l’image de Nissan en son temps.