La Dacia Logan s’améliore elle aussi et elle reviendra bientôt chez nous

Dacia vient de dévoiler les versions restylées de sa citadine Sandero et de son break crossover le Jogger. Deux modèles qui partagent toujours leur base technique avec la Sandero, cette berline compacte commercialisée à ses débuts chez nous et désormais limitée, depuis l’arrivée de sa troisième génération, à d’autres marchés en dehors de la France.

Sans surprise, la Logan reçoit les mêmes changements que ceux apportés à la Sandero et au Jogger.

Comme les autres nouvelles Dacia

On retrouve ainsi cette face avant modifiée au niveau de la calandre, des optiques et des boucliers ainsi qu’un habitacle à la dotation améliorée (avec un écran tactile central de 10,1 pouces en version haut de gamme).

Sous le capot, la Logan restylée adopte aussi le nouveau moteur essence 1,0 litre turbo de 100 chevaux (contre 90 précédemment) et le groupe motopropulseur ECO-G 100 compatible GPL poussé à 120 chevaux au lieu de 100 chevaux. Ce dernier peut aussi s’accoupler en option à une inédite boîte automatique à double embrayage.

Sans doute bientôt chez nous

Dacia France ne commercialisera pas officiellement cette Logan restylée mais les spécialistes comme Borel, qui va prochainement importer bientôt le pick-up Duster de Roumanie, planchent déjà sur son importation comme l’ancienne mouture que nous avions pu essayer sur Caradisiac. Les amateurs de compactes économiques au grand coffre seront donc servis, s’il en reste !