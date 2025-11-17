Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dacia Sandero 3

La voiture neuve la moins chère de France passe au-dessus des 13 000€, mais elle s’améliore

Nouveautés / Tarifs

Cédric Pinatel

On connaît le prix de la nouvelle Dacia Sandero restylée et de sa déclinaison Stepway. La voiture la plus vendue d’Europe passe pour la première fois de son histoire au-dessus des 13 000€ en prix de base mais compte tenu des améliorations apportées par le restylage, elles paraissent justifiées.

La voiture neuve la moins chère de France passe au-dessus des 13 000€, mais elle s’améliore
La nouvelle Dacia Sandero restylée, ici en version Stepway.

7 800€. C’était le prix de base de la toute première Dacia Sandero à sa sortie en 2008, dans sa version essence équipée d’un petit moteur essence de 75 chevaux. A la sortie de la troisième génération du modèle en 2020, cette Sandero valait encore 8 690€ avec un moteur essence de 65 chevaux. Ces dernières années, en revanche, son addition a augmenté plus vite. Le modèle neuf le plus vendu du marché automobile européen en 2024 se négociait ces derniers jours à partir de 12 990€ toujours avec ce modeste bloc de 65 chevaux.

Sans surprise, le prix de la Dacia Sandero grimpe à nouveau à l’occasion du restylage de sa troisième génération de modèle. Le voilà désormais à 13 290€ (+ 300€), passant pour la première fois la barre des 13 000€. Pour ce prix, on a toujours droit à un moteur essence atmosphérique de 65 chevaux seulement.

La dernière hausse de prix est raisonnable

Il faudra attendre quelques semaines de plus pour connaître le prix des versions équipées du moteur essence compatible GPL de 120 chevaux (remplaçant l’ECO-G 100 de chevaux) ainsi que celui de ce moteur à boîte automatique, deux déclinaisons qui devraient être particulièrement appréciées par la clientèle.

Les prix de la nouvelle Dacia Sandero restylée.
Les prix de la nouvelle Dacia Sandero restylée.

Mais lorsqu’on regarde les améliorations apportées par cette Sandero restylée, la hausse de prix de 300€ paraît raisonnable sachant que le modèle y gagne à la fois en style et en technologie à bord.

Plus chère que la Fiat Grande Panda en Expression !

Remarquons tout de même que pour la première fois, cette Dacia Sandero devient plus chère que la Fiat Grande Panda thermique (actuellement remisée à 15 900€) à motorisation similaire. La Roumaine demande en effet 16 050€ avec le moteur essence de 100 chevaux (17 650€ pour la Sandero Stepway avec une version à 110 chevaux de ce moteur essence).

Certes, l’Italienne (comme sa cousine la Citroën C3 facturée 15 850€ avec la même finition) offre moins d’équipement intérieur à ce prix. Mais c’est bien le symbole de la montée en gamme de Dacia dont les prix se situent désormais au niveau des marques généralistes les moins chères (ou inversement).

