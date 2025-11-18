Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le prix des nouveaux moteurs haut de gamme des Dacia Duster et Bigster

Cédric Pinatel

Les versions GPL et hybrides améliorées du Dacia Duster n’impliquent pas de hausse de prix par rapport aux déclinaisons qu’elles remplacent mais l’inédite variante combinant GPL, hybridation légère et transmission intégrale devient le haut de gamme des Duster et Bigster. Ce dernier peut désormais grimper jusqu’à 33 000€ en finition haute.

Le Dacia Bigster dans sa nouvelle version GPL à hybridation légère et boîte automatique.

Après l’arrivée des versions restylées du Jogger et de la Sandero, Dacia lance officiellement de nouvelles motorisations pour ses SUV Duster et Bigster. Le premier remplace son moteur ECO-G 100 GPL de 100 chevaux par une variante poussée à 120 chevaux de la même technologie. Il remplace également son moteur essence à hybridation légère de 130 chevaux par un bloc poussé à 140 chevaux et son groupe motopropulseur « full hybride » de 140 chevaux par une version à 155 chevaux.

Enfin, le Duster et le Bigster reçoivent tous les deux un nouveau groupe motopropulseur à la vocation haut de gamme : il combine un moteur essence compatible GPL de 150 chevaux, une boîte automatique, une hybridation légère et la transmission intégrale.

Pas de changement de prix pour les motorisations améliorées sur le Duster

La bonne nouvelle, c’est que les prix n’augmentent pas sur le Dacia Duster équipée de ses nouveaux moteurs ECO-G 120, Mild Hybrid 140 et Hybrid 155. Le premier se négocie à partir de 19 990€, le second à 24 000€ et le troisième à 26 900€. Et on n’a pas encore le prix de la version ECO-G 120 à boîte automatique.

Le nouveau Hybrid-G 150 4X4, lui, se place en haut de gamme absolu du Duster. Il démarre à 28 800€ en finition Expression et coûte 1 900€ de plus que la variante hybride 155.

Jusqu’à 33 000€ pour le Bigster

Sur le gros Bigster, cette nouvelle motorisation Hybrid-G 150 4X4 démarre à 31 200€ en finition Expression contre 29 990€ pour la version Hybrid 155. Elle atteint même 33 000€ avant options sur les finitions Extreme et Journey, ce qui constitue un nouveau record de prix pour un véhicule Dacia neuf.

