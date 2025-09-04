Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dacia Bigster

Nouveaux Dacia Duster et Bigster Hybrid-G 150 4x4, le grand luxe à quatre roues motrices

Cédric Pinatel

La nouvelle version haut de gamme des Dacia Duster et Bigster combine la bi-carburation GPL, la boîte automatique, l’hybridation légère et la transmission intégrale.  Elle autorisera une autonomie maximale énorme, mais aura aussi droit à un petit malus et son prix sera probablement salé.

Le Bigster (et son petit frère le Duster) gagnent une nouvelle version 150 chevaux à carburation GPL, hybridation légère et quatre roues motrices.

Les produits de Dacia n’en finissent plus de monter en gamme. Récemment, la marque roumaine du groupe Renault a lancé le Bigster, son modèle le plus cher inaugurant des motorisations plus puissantes et des équipements inédits.

Cette fois, Dacia présente une nouvelle motorisation disponible à la fois sur le Duster et le Bigster. L’idée ? Combiner la bi-carburation GPL avec la transmission intégrale, mais aussi l’hybridation légère et la boîte automatique.

Un « Mild Hybrid 140 » avec un moteur électrique en plus

Concrètement, cette nouvelle motorisation « Hybrid-G 150 4x4 » reprend le petit bloc essence 1,2 litre turbo à trois cylindres de la version « Mild Hybrid » de 140 chevaux entraînant les roues avant, avec une boîte automatique à double embrayage à six rapports et une hybridation légère à 48 volts. Mais elle ajoute un petit électromoteur sur le train arrière, d’une puissance maximale de 31 chevaux (et doté d’une boîte de vitesses à deux vitesses).

L’ensemble produit 154 chevaux en puissance maximale cumulée (avec 230 Nm pour le moteur thermique et 87 Nm pour le moteur électrique en pic) et le moteur électrique arrière reste débrayable. Il peut fonctionner jusqu’à 140 km/h. 

Grosse autonomie, petit malus

Dacia annonce que ce groupe motopropulseur peut fonctionner « jusqu’à 60% du temps en mode 100% électrique en ville » et que grâce à la bi-carburation GPL et au réservoir d’essence de 50 litres, l’autonomie maximale atteint jusqu’à 1 500 km sur le Duster.

En revanche, il y a quand même un malus écologique CO2 à prévoir car le Duster ainsi équipé est annoncé à 116 g/km de CO2 et le Bigster, à 118 g/km. Soit d’après le barème du malus 2025, une taxe de 125€ et de 170€ à prévoir pour l’un et l’autre.

Malgré la faible puissance envoyée sur le train arrière dans ce groupe motopropulseur au fonctionnement rappelant la solution du Jeep Avenger 4xe, Dacia revendique aussi de bonnes aptitudes en tout-terrain (avec des modes dédiés « Snow » pour la neige, « Mud / Sand » pour la boue et le sable et « Lock » pour les conditions tout-terrain les plus difficiles en plus d’une fonction « Hill Descent Control »).

Cette motorisation rejoindra la gamme des deux modèles à la fin de l’année. On ne connaît pas encore son prix mais elle s’approchera probablement de celui de l’Hybrid 155.

