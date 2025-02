Dacia Jogger, Duster et Bigster : quelles différences ?

Difficile de s'y retrouver dans la gamme Dacia actuellement, qui compte trois véhicules à vocation familiale : le Jogger, résumable à la version break de la Sandero Stepway, le Duster de troisième génération apparu l'an passé et le Bigster qui s'apparente à un Duster rallongé. Mais à bien y regarder, on s'aperçoit que les services rendus ne sont pas les mêmes, comme en témoignent nos tableaux comparatifs des tarifs, motorisations et dimensions.

Les chiffres Jogger Duster Bigster Tarifs 18 500 à 28 100 € 19 990 à 28 900 € 24 990 à 31 700 € Motorisations GPL 100 ch, essence 110 ch ou hybrid 140 ch GPL 100 ch, essence 130 ch ou hybrid 140 ch essence 130 ou 140 ch, ou hybrid 155 ch Transmission Aux roues AV Aux roues AV ou 4x4 Aux roues AV ou 4x4

Dimensions extérieures Longueur 4,55 m 4,34 m 4,57 m Largeur hors rétros 1,78 1,81 m 1,81 m Hauteur 1,67 à 1,69 m 1,66 m 1,71 m Empattement 2,90 m 2,66 m 2,70 m Garde au sol 20 cm 20,9 cm (4x2) / 21,7 cm (4x4) 22 cm Dimensions intérieures Largeur à l'arrière 1,41 m 1,43 m 1,43 m Volumes de chargement 708 dm3 517 dm3 667 dm3 Nombre de places maxi 7 5 5

Jogger : le moins cher au mètre carré !

En dérivant de la Sandero, le break Jogger conserve des prix serrés. Et sachant qu'il mesure quasi 50 cm de plus d'un pare-chocs à l'autre, soit une longueur totale proche du grand Bigster sorti fin 2024, il propose le meilleur rapport tarifs/espace intérieur de la famille. Le coffre notamment, est géant avec 708 dm3 sous tablette jusqu'au deuxième rang. Un volume qui autorise également l'option 7 places qui fait défaut au plus grand des frangins.

Mieux : contrairement à ce que son étroitesse laisse craindre, son habitacle est à peine moins large que ceux des SUV maison. On n'y voyagera donc pas moins confortablement à trois à l'arrière. Au contraire même puisque la banquette propose une place centrale tout aussi creusée que les latérales. Si la garde au sol est inférieure de 1 à 2 cm, les 20 cm restants permettent de s'aventurer dans les chemins sans arrière-pensée, du moins sur un sol plat et sec, la transmission intégrale lui étant refusée.

Duster : le plus maniable…

Environ 20 cm moins long que ses frères, le Duster est plus facile à garer. En contrepartie, son volume de chargement de 517 dm3 laisse moins de libertés lors des vacances, sans toutefois se montrer rédhibitoire pour les familles de quatre personnes, surtout celles qui ne sont pas contre le montage occasionnel d'un coffre de toit, opération que les barres de toit modulables facilitent.

Si la présentation plus cossue et l'écran central revu entraînent un surcoût par rapport au Jogger, la différence de tarif n'a rien de scandaleuse, d'autant qu'on en récupérera une partie à la revente. Format SUV oblige, on peut s'attendre à une hausse de la consommation par rapport au break, mais le Duster reste peu coûteux à l'usage. Non seulement avec le 1.0 GPL repris au Jogger bien sûr, mais également avec le 1.2 turbo essence (à trois cylindres aussi) qui reçoit une micro-hybridation.

Bigster : pas qu'un Duster étiré…

Grâce à ses dimensions généreuses, le Bigster revendique 150 dm3 de plus que le Duster dans le coffre, soit jusqu'à 667 dm3 pour les micro-hybrides essence. Dommage qu'il n'en profite pas pour proposer une option sept places. Dans l'habitacle, l'espace aux genoux supérieur aux autres (4 cm de plus que le Duster selon la marque) lui permet d'accueillir plus facilement les grands ados. Hélas, la largeur aux coudes n'invite toujours pas à de longs voyages à trois sur la banquette.

Le Bigster ajoute aussi quelques aspects pratiques, notamment des dossiers arrière en trois parties 40/20/40 à partir du deuxième niveau de finition Expression. De quoi proposer un grand accoudoir central ou le chargement d'objets longs entre deux passagers. Des dossiers qui se rabattent depuis le coffre grâce à deux tirettes. Le surcoût par rapport au frangin est significatif, mais le Bigster le justifie également par des moteurs revus que nous pourrons essayer fin Mars.