Dacia Bigster 140, petit hybride mais gros bras

En bref

SUV compact

À partir de 24 990 €

Avec le nouveau Bigster, Dacia compte bien marcher, voir même écraser, les platebandes des stars européennes comme l’Austral, le Peugeot 3008 ou encore le Volkswagen Tiguan. La marque du groupe Renault s’est donnée les moyens de bâtir un SUV bien sous tous rapports. À commencer par son prix, imbattable.

Vendu à partir de 24 990 €, ce dernier est vendu en moyenne 10 000 € de moins que la concurrence. Même à ce prix, vous aurez droit à un équipement digne de ce nom avec l’écran tactile de 10’’, l’instrumentation numérique, la caméra de recul, les barres de toit, etc. Si vous ajoutez environ 3 000 €, vous pourrez vous offrir les services de cette version haut de gamme « Extrême » qui embarque le meilleur du catalogue comme le frein de parking électrique, le toit ouvrant panoramique ou encore la navigation connectée avec la surprenante sono 3D Arkamys.

Pour officier sous le capot des versions d’accès, Dacia a choisi le 3 cylindres essence du groupe Renault. Cette motorisation, dérivée du TCe 130 du Duster, est associée à un système d’hybridation légère 48 V et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Le système vient en appui du moteur thermique lors des phases de démarrage et d’accélération. Il permet d’obtenir des taux de CO2 très bas (121 à 126 g) donc d’amoindrir le montant du malus (de 230 à 330 €). Notez qu’en raison de son poids réduit (1 440 kg), il échappe au malus sur le poids.

Comme sur le Duster, l’ergonomie est simple et la position de conduite est accessible à tous les gabarits, même aux plus grands. Elle offre une vue imprenable pour apprécier facilement le gabarit. Plutôt agréable à conduire en ville malgré les quelques à-coups retransmis par l’hybridation légère, le Bigster dévoile l’étendue de ses talents sur route et autoroute. En effet, le petit 3 cylindres, profite du poids contenu pour exprimer sa vitalité sans forcer. Le couple déboule à mi-régime et se porte garant d’accélérations soutenues et de reprises solides. Ses performances sont d’ailleurs similaires à celles de l’hybride 155 avec un 0 à 100 km/h sous les 10 s et une V-max de 180 km/h.

Le dérivé GPL, vendu au même prix

A la différence, ce bloc est exclusivement livré en boîte mécanique. Vraiment dommage. Cette dernière s’avère accrocheuse notamment en quatrième où l’on peut littéralement entendre les pignons craquer. Il s’agit d’une boîte à six rapports. Le sixième n’a que pour objectif d’abaisser la consommation sur autoroute et les taux de CO2. En parlant de consommation, le bilan est plutôt positif pour un véhicule de ce gabarit car à l’occasion de notre test, réalisé avec 4 occupants à bord, sur un parcours de 500 km dont une grande réalisée sur voie rapide nous avons observé une moyenne de 6,6 l/100 Km. Malgré ses bonnes prestations, l’on vous conseillera de vous orienter vers son dérivé à bi-carburation baptisé « mild hybrid-G 140 », vendue au même prix et plus économique à l’usage.

Si cette version n’a pas droit au train arrière multibras des versions 4x4, elle s’en tire avec les honneurs, notamment en matière de confort. En parallèle, le gros SUV de Dacia délivre un comportement rassurant. Il prend peu de roulis, réagit rapidement aux changements de trajectoires et freine court. Il mériterait certes une insonorisation plus poussée, notamment à vitesse élevée, mais dans l’ensemble Dacia rend une copie propre.

Vendue 28 300 €, cette version haut de gamme est difficilement critiquable, surtout face à des concurrents vendus quasiment 10 000 € de plus à l’image du Volkswagen Tiguan et même du Renault Austral. D’ailleurs, Renault vient de pousser vers la sortie les motorisations concurrentes de 130 ch et 160 ch micro-hybrides pour faire de la place au Bigster, membre du même groupe. À ce tarif contenu, difficile de reprocher au Bigster l'omniprésence de plastiques durs typiquement Dacia, d'autant que le Bigster fait des efforts de présentation ici avec quelques touches de couleur brune, une instrumentation numérique élargie à 10'', son toit ouvrant panoramique et la climatisation automatique bi-zone.

Le Bigster coche également toutes les cases d’une bonne voiture familiale. Il offre de la place pour trois adultes aux places arrière, reçoit une pratique banquette arrière 40/20/40 et dispose d’un vaste coffre. Cette version est d’ailleurs celle qui offre le plus grand volume. Ce dernier oscille entre 667 litres et 1 937 litres (norme VDA).