La concurrence : féroce

Le nouveau Bigster vient secouer le marché des SUV compact. Parmi ses principaux concurrent on retrouve le Renault Austral, le Peugeot 3008, le Kia Sportage, le Hyundai Tucson, le Nissan Qashqai, le Volkswagen Tiguan, etc. La liste est encore longue, mais ils ont tous un point commun : ils sont tous plus cher que le Bigster avec des écarts de prix d’environ allant jusqu’à 10 000 € !

À retenir : le GPL au même prix

Cette motorisation d’accès agréable à conduire et peu pénalisée fiscalement aurait pu être largement recommandable si Dacia ne s’était pas empressé de commercialiser en parallèle son dérivé GPL au même prix. C’est vers cette dernière, prochainement à l’essai, que l’on vous orientera. En effet, elle délivre sur le papier les mêmes performances pour des économies d’usage et une autonomie nettement supérieures. Le Dacia Bigster conserve en revanche son excellent rapport prix/prestations à qui recherche un SUV logeable, économique et confortable.

Caradisiac a aimé

Le prix imbattable

Les volumes à bord

La vitalité du 1.2 mild hybrid

Le faible malus

La dotation en équipements riche

Le confort général

Caradisiac n'a pas aimé

La boîte mécanique accrocheuse

L'insonorisation à haute vitesse

Le support de smartphone fragile