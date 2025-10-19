Le Leapmotor B10 chinois devrait devenir… une Opel !

Pour l’instant, Stellantis n’est que le distributeur de la marque chinoise Leapmotor en Europe en plus d’être son actionnaire à la hauteur de 20 %. Mais d’après les journalistes des Echos, ces relations vont aller bien plus loin que ça dans les années à venir.

On le sait, Leapmotor prépare déjà activement le lancement de la fabrication du B10 à Saragosse en Espagne, directement sur le site appartenant au groupe Stellantis (qui y produit la Peugeot 208, l’Opel Corsa et la Lancia Ypsilon). Et d’après nos confrères, Stellantis prévoit carrément d’y installer une ligne de production d’un Leapmotor B10 modifié pour s’intégrer dans la gamme d’Opel.

Un Leapmotor B10 rebadgé chez Opel !

Oui, on parle bien d’un projet de rebadger le nouveau SUV électrique compact chinois, rival du Peugeot 3008 et du Renault Scénic E-Tech, pour en faire un modèle Opel.

L’information nous paraît étonnante car Opel possède déjà plusieurs SUV de gamme compacte et familiale dans son catalogue : le Frontera (4,39 mètres de long) parmi les modèles citadins les plus gros du marché, le Mokka (4,15 mètres) encore plus petit et le Grandland (4,65 mètres) qui n’est autre qu’un 3008 allongé. Avec ses 4,51 mètres, le Leapmotor B10 se positionne entre ces modèles. Mais ne risque-t-il pas de cannibaliser ses frères de gamme ?

Rendez-vous en 2026

Les Echos rappellent que le nouveau plan stratégique de Stellantis doit être dévoilé au premier semestre 2026 et qu’il peut encore évoluer d’ici là, signifiant que ce projet de Leapmotor B10 rebadgé chez Opel n’est pas encore acté officiellement. Cette stratégie du groupe Stellantis est de toute façon assez difficile à suivre : elle l’était déjà avant le départ de Carlos Tavares (la collaboration de Stellantis avec Leapmotor constituait déjà une sacrée surprise !) et elle reste pour l’instant assez incertaine depuis l’arrivée de la nouvelle direction.