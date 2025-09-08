Le SUV Leapmotor B10 a-t-il de quoi surclasser un Skoda Elroq ? - En direct du salon de Munich 2025

La marque chinoise distribuée par le groupe Stellantis en Europe continue d’étoffer sa gamme sur notre marché. Elle a débuté avec une petite microcitadine électrique low-cost, la T03, ciblant la Dacia Spring. Elle a ensuite lancé le C10, un gros SUV familial électrique ensuite décliné en version à prolongateur d’autonomie.

Et voilà maintenant le troisième modèle de la gamme, qui prend la forme d’un SUV électrique compact. Long de 4,52 mètres, le B10 s’inscrit en face des Peugeot E-3008, Renault Scénic E-Tech, MG S5 et autres Volkswagen ID.4. A Munich, il s’expose dans sa version définitive et dévoile des lignes on ne peut plus classiques, très proches de celles de son grand frère le C10.

Classique, il l’est également à l’intérieur avec une planche de bord reprenant exactement le même esprit que le C10 avec une planche de bord dépouillée et affublée d’une grosse tablette tactile centrale (d’une taille de 14,6 pouces ici). L’habitabilité est généreuse aux places arrière, mais le coffre déçoit : 420 litres seulement, là où ses meilleurs rivaux dépassent largement les 500 litres.

Pas une autonomie record

Basé sur une plateforme technique très proche du grand C10, le B10 utilise un moteur avant d’une puissance maximale de 218 chevaux qu’il combine à deux tailles de batteries : 56,2 kWh en version de base (361 km d’autonomie maximale WLTP) ou 67,1 kWh en variante haut de gamme (434 km d’autonomie maximale WLTP). Dans la vraie vie en incluant des trajets autoroutiers à 130 km/h, il faudra ainsi s’attendre à une autonomie réelle comprise entre 250 et 350 kilomètres.

Côté recharge, la voiture plafonne à 11 kW à domicile en courant alternatif mais grimpe à 140 kW en courant continu avec la petite batterie et 168 kW avec la grosse batterie. Comptez 30 minutes pour un 10-80% pour ce modèle reposant sur une architecture électrique à 400 Volts.

Des prix alléchants, mais…

Le Leapmotor B10 démarrera à 29 900€ en prix de base avec la petite batterie en finition Life Pro, avec une remise qui le place à 28 400€ au lancement. Comptez au minimum 31 900€ pour les grosses batteries (ou 29 900€ avec la remise de lancement). Il est moins cher que ses principaux rivaux, mais il n’a pas droit au bonus écologique contrairement à ces derniers.

Ce nouveau SUV électrique semble intéresser les visiteurs du salon puisqu’on a eu tout le mal du monde à l’approcher. Est-ce un bon présage pour le marché européen ?