Le B10 sera la vedette du stand Leapmotor au salon de Lyon

Le constructeur chinois continue de développer sa gamme avec le deuxième SUV en approche. Après le C10, qui représente le SUV familial, le nouveau venu sera plus petit puisqu'il s'agira d'un SUV compact dénommé B10.

Long de 4,52 m, soit 22 cm de moins que le C10, il reprendra le style relativement passe-partout de son grand frère avec toutefois quelques nuances au niveau de la signature lumineuse composé de traits lumineux. L'intérieur va la part belle aux écrans comme souvent sur les modèles électriques avec notamment un écran central de 14,6 pouces complété bien évidemment par une instrumentation numérique. L'habitabilité arrière est plutôt généreuse et le coffre offre un volume de chargement de 420 litres.

Sous le capot, la Leapmotor B10 embarque un moteur électrique de 218 ch, avec un couple maxi de 240 Nm. Il sera disponible avec deux capacités de batterie : 56,2 kWh pour une autonomie de 361 km et 67,1 kWh soit 434 km en une seule charge. Pour ce qui est de la recharge, le B10 peut accepter jusqu’à 168 kW en courant continu. De quoi passer de 30 à 80 % en environ 20 minutes. En courant alternatif, ce sera du 11 kW.

Mais au-delà de ses caractéristiques, c'est surtout son prix qui va faire mal puisque ses tarifs débutent à 29 900 €. Un gros écart par rapport à la concurrente, qui pourrait bien faire la différence.

Ce SUV fera donc de la cohabitation sur le stand avec le C10 disponible en électrique avec ou sans prolongateur d'autonomie et la citadine T03, une des citadines électriques les moins chères du marché vendue 17 000 €.