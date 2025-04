La Jeep Avenger 4xe est-elle une vraie Jeep ?

EN BREF SUV urbain Version hybride 4x4 À partir de 32 750 €

Apparu en 2022 et élu "voiture de l'année" en 2023, l’Avenger, qui représente le SUV urbain de Jeep est devenu en l’espace de deux ans le modèle le plus vendu du constructeur américain en Europe et aussi en France avec près de 7 800 exemplaires l'an passé. Rien de surprenant en cela, puisqu’il s’agit de la catégorie préférée des automobilistes dans bon nombre de pays dont la France. Bien qu’il soit disponible jusqu’à aujourd’hui en thermique (100 ch), en hybrid (110 ch) et en tout électrique, ce sont majoritairement les versions électrifiées qui rencontrent le plus gros succès auprès de la clientèle avec 50% des ventes. Aujourd’hui, le constructeur américain élargit encore son offre moteur avec l’introduction d’une déclinaison à transmission intégrale dénommée 4xe. Une proposition logique de la part de Jeep, marque historiquement attachée au tout-terrain, mais plus rare sur le marché, car les crossovers urbains 4x4 sont très rares.

Cet Avenger 4xe devient ainsi la version thermique la plus puissante parce qu'il développe 145 ch. Attention, ce n’est pas un nouveau moteur, puisqu’il s’agit de l’hybrid 136 ch présent sur de très nombreux modèles du groupe Stellantis, mais désormais, on prend en compte la puissance du bloc électrique, d’où le 145 ch. Passé cette précision, on retrouve donc sous le capot le 3 cylindres 1.2 Turbo de 136 ch couplé non pas à un moteur électrique comme sur les autres modèles, mais à deux unités implantées, l’une dans la boîte de vitesses et une autre sur l’essieu arrière. Chacun développant une puissance respective identique de 21 kW.

À côté de cela, cet Avenger reçoit quelques spécificités techniques comme des angles d’attaque, ventral et de fuite améliorés grâce à de nouveaux boucliers et surtout un train arrière multibras, qui remplace l’essieu classique de torsion. Cela s’accompagne enfin d’une électronique adaptée pour la pratique du off-road avec l’apparition de modes neige et sable/boue et d’une gestion de la transmission intégrale optimisée.

Dans la vie de tous les jours et en mode « Auto », notre Avenger fonctionne simplement en deux roues motrices avec la possibilité, le cas échéant, de faire appel à la transmission intégrale si le besoin s’en fait sentir. Dans les modes aux conditions d’adhérence précaires, les 4 roues motrices sont actionnées en dessous de 30 km/h. Entre 30 et 90 km/h, l’Avenger fonctionne en traction avec la transmission intégrale à la demande, qui s’efface au-delà de 90 km/h.

À noter qu’un mode Sport fait son apparition. En deçà de 40 km/h, il fait appel aux deux essieux, mais également à un boost. Et justement puisqu’on évoque les performances, les améliorations sont sensibles par rapport à la deux roues motrices avec une vitesse maximale de 194 km/h (+10 km/h) et un 0 à 100 km/h abattu en 9,4 s (10,4 s), mais attention qui dit plus de puissance, dit aussi augmentation de la consommation (5,4 l/100 km) mais aussi des rejets de CO2 (123 g/km), ce qui se traduit par un malus de 260 €.

Très à l’aise sur route et étonnant en off-road

À l’usage, en mode automatique, les changements entre les différents modes de transmission sont totalement imperceptibles pour le conducteur. L’introduction de cette transmission intégrale ne change pas énormément le comportement de cet Avenger, qui se débrouille toujours bien sur la route. Alors certes, l’amortissement est toujours ferme, mais cela a l’avantage de bien canaliser les mouvements de caisse et donc lui permettre de revendiquer un certain dynamisme. C’est d’autant plus le cas que la direction se révèle plutôt précise. Le bilan sur route est donc très convaincant, et ce, malgré les 175 kg supplémentaires liés à l’hybridation et à la transmission intégrale.

Comme la version 2 roues motrices, il est possible de parcourir quelques mètres en tout électrique. Ensuite, le moteur thermique prend le dessus, mais il est toujours aidé par l’électrique, ce qui garantit de bonnes relances, le tout avec une consommation raisonnée. Ainsi, sur notre essai, nous avons relevé 7.0 litres/100 km après, toutefois, un parcours particulièrement vallonné.

Cependant, c’est hors des sentiers battus que cet Avenger nous a étonnés. Et Jeep semblait être sûr de ses qualités à la vue du parcours composé de zones boueuses, de traversée de pierrier et d'ascension de fortes pentes. Quel que soit le contexte, notre Jeep est toujours arrivée à se sortir des situations, bien aidée en cela par ses pneus M+S, sa hauteur de caisse relevée et après avoir opté bien évidemment pour le mode Mud. La répartition entre les différents essieux est rapide et plutôt efficace. Il est même possible de faire des croisements de ponts, comme un 4x4 pur et dur. Pas de doute, cet Avenger ne trompe pas sur la marchandise.

Un look toujours aussi sympa avec quelques particularités

Sur le plan esthétique, ce 4xe se reconnaît dès le premier coup d’œil. Toujours aussi agréable, ce SUV se distingue tout d’abord par sa décoration sur le capot, ses boucliers avant et arrière spécifiques dotés de skis, ses jantes noires chaussées de pneus M+S (Mud and Snow), mais aussi quelques touches de couleur verte (ou jaune sur la série spéciale North Face) sur les boucliers, le capot, les cabochons de roue, ainsi que le logo 4xe sur le coffre et il en est de même dans l’habitacle avec cette même signalétique sur la partie droite de la planche de bord, mais aussi sur le couvercle de la console centrale.

La présentation globale est toujours aussi agréable au niveau du design, avec en particulier de nombreux rangements, dont un très vaste au niveau de la console centrale qui peut se fermer par un système magnétique. Il est simplement dommage que la qualité des plastiques utilisés ne soit pas meilleure. L’instrumentation numérique mesure 10 pouces tandis que l’écran multimédia positionné sur le haut de la planche de bord se montre lisible et plutôt facile à utiliser.

Avec sa longueur de 4,06 m, l'Avenger se débrouille plutôt bien au niveau des aspects pratiques. L’habitabilité arrière est convenable pour le gabarit. Le volume de coffre oscille entre 380 et 1 275 litres. Là aussi, ce n’est pas mal du tout.