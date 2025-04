La Jeep Avenger 4xe est-elle une vraie Jeep ?

L’Avenger 4xe est commercialisé en deux finitions dénommées « Upland » et « Overland », auxquelles sajoutet la série limitée « The North Face » à 4 806 exemplaires en Europe.

La première « (32 750 €) reçoit ainsi de série l’aide à la descente, l’alerte de franchissement de ligne, la banquette rabattable selon le schéma 60/40, les essuie-glaces et feux automatiques, la climatisation automatique, le démarrage sans clé, la détection de somnolence, le frein de parking automatique, les palettes au volant, les projecteurs LED, les radars de recul, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur/limiteur de vitesse adaptatif, les rétroviseurs extérieures électriques et dégivrants, les services connectés, le système audio 6 HP 100 W, le système multimédia 10,25 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Androïd Auto sans fil, les 4 vitres électriques, l’instrumentation. Numérique 10,25 pouces, la caméra de recul, la commutation automatique des feux de route/croisement, les barres de toit, le crochet de remorquage arrière, les pare-chocs avant et arrière spécifiques, les jantes alliage 17 pouces avec pneus M+S et la sellerie tissu/TEP lavable.

Le niveau « Overland » (34 750 €) s’enrichit de la conduite autonome de niveau 2, le chargeur sans fil, le couvercle magnétique du rangement de la console centrale, les radars de stationnement 360°, les rétroviseurs rabattables électriquement, la surveillance des angles morts et les vitres arrière surteintées

Enfin la série limitée (38 750 €) qui représente le haut de gamme se distingue par quelques détails esthétiques, l’accès et le démarrage sans clé, le hayon mains-libres, la planche de bord peinte de couleur grise, les jantes alliage 17 pouces avec pneus M+S, le kit d’exploration « The North Face » avec tente, sac et gourde, la navigation connectée avec affiche sur le combiné d’instrumentation, le pare-brise chauffant, la sellerie tissu/TEP lavable et les sièges avant chauffants.