La Jeep Avenger 4xe est-elle une vraie Jeep ?

La concurrence : quelques rivaux seulement

Même si les SUV urbains sont omniprésents sur le marché, les versions 4 roues motrices sont beaucoup plus rares. Dans cette catégorie, on peut ainsi trouver son cousin, l’Alfa Romeo Junior Q4, le Suzuki Vitara et bien évidemment le Dacia Duster. Petite nuance concernant ce dernier, car il n’est pas disponible en hybride et 4x4, ce qui explique un prix d’entrée de gamme de seulement 28 400 €. Par contre, la Jeep devra composer avec un Suzuki Vitara nettement moins onéreux (à partir de 25 000 €). En revanche, le Junior est beaucoup plus cher.

À retenir : une vraie Jeep

Fidèle à ses origines, cet Avenger n’est pas une Jeep au rabais, car elle possède de vraies capacités off road. Toutefois, il faut reconnaitre que cette caractéristique ne sera pas essentielle pour toute la clientèle. En revanche, la présence de la transmission intégrale peut représenter un attrait pour certains, notamment ceux qui vont régulièrement à la montagne. Les autres se satisferont de la version 2 roues motrices, certes moins puissante, mais aussi plus accessible.

