Sur route et sur circuit la Porsche Cayman électrique poursuit ses essais.

Chez Porsche, le passage au tout électrique est dans les tuyaux depuis longtemps. Mais comme tous les constructeurs qui investissent massivement dans les modèles électriques, Porsche connaît aussi son lot de désillusions, car le niveau de vente des modèles à batteries ne compense pas celui des modèles thermiques. Et la marque sportive a donc revu sa copie.

Les nouvelles Porsche allaient être 100 % électriques et pousser à la retraite les modèles à moteur à combustion, Porsche a été obligé de stopper cette politique de remplacement du « thermique par de l’électrique ». Alors que les futures Porsche Cayman et Porsche Boxster devaient n’être disponibles qu’avec des batteries, elles seront disponibles aussi avec des motorisations thermiques.

Motorisations électriques, mais aussi thermiques pour la Cayman

Mais alors que les futures Porsche Cayman et Boxster électriques disposeront d’une gamme complète avec différents niveaux de puissance, les prochaines Porsche Cayman et Boxster thermiques ne seront disponibles qu’en versions haut de gamme et on ne sait pas encore quand ces nouveaux modèles arriveront. Pour le moment, on ne sait pas non plus si ces modèles utiliseront la même plateforme que celle des nouvelles générations électriques ou s’ils utiliseront une plateforme améliorée des modèles actuels ? Actuellement au catalogue du constructeur, on trouve encore les Porsche Cayman et Boxster actuelles disponibles en versions haut de gamme : 718 Spyder RS et 718 Cayman GT4 RS. Et elles pourraient rester un peu plus longtemps que prévu puisque si la présentation des Cayman et Boxster électriques est programmée pour 2026, le lancement commercial de ces deux modèles pourrait intervenir en 2027.

De nouveaux détails révélés

En attendant 2026, la Porsche Cayman électrique poursuit ses essais sur route mais aussi sur le circuit du Nürburgring. C’est en Allemagne que nos chasseurs ont croisé sa route et ont pu photographier un prototype en partie décamouflé. On peut ainsi découvrir sur les photos certains détails qui étaient jusqu’à présent dissimulés comme à l’avant la nouvelle signature lumineuse du modèle, la ligne définitive des vitres latérales, le design de la lunette arrière, la signature lumineuse arrière… Pour ce qui est des caractéristiques techniques de ce nouveau modèle, on sait que la plateforme est nouvelle et va permettre d’installer les batteries très bas derrière les sièges. Il s’agit d’une architecture dite « e-core » qui permet au conducteur et à son passager d’être toujours placés le plus bas possible dans le véhicule et non pas surélevés comme dans la plupart des véhicules électriques ou les batteries sont logées dans le plancher. Les niveaux de puissance des différentes versions de cette Porsche Cayman électrique devraient être supérieurs à ceux des motorisations thermiques afin de compenser le poids élevé des batteries.