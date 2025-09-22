Porsche recule encore sur sa stratégie d’électrification

Porsche fait partie de ces marques automobiles qui avaient beaucoup misé sur le rapide développement des ventes des voitures électriques. Il faut dire que cette stratégie partait sur les chapeaux de roues avec la Taycan lancée en 2020, dont les ventes surpassaient vite celles de la berline thermique Panamera.

Mais depuis, rien ne s’est passé comme prévu : même si Porsche se dit « satisfait » des ventes de son nouveau Macan Electric, les ventes de la Taycan ont littéralement plongé malgré l’arrivée de sa version restylée et le contexte ne permet pas d’imaginer que les autres nouveautés électriques prévues par Porsche pour ces prochaines années se vendront autant que prévu.

Des modèles électriques reportés

Si la version 100% électrique du Cayenne attendue pour l’année prochaine renforcera bien le catalogue comme prévu, son grand frère encore plus haut de gamme planifié pour la fin de la décennie est reporté. Il sera tout de même commercialisé, mais d’abord avec des motorisations essence et hybrides rechargeables.

Il y a quelques mois, Porsche avait déjà annoncé la préparation d’un nouveau SUV thermique basé sur l’actuel Audi Q5 pour le proposer aux côtés du Macan électrique. Quant aux nouvelles sportives Boxster et Cayman initialement prévues pour 2025, elles existeront bien en versions 100% électriques mais vont aussi, comme cela vient d'être confirmé par la direction de la marque, embarquer un moteur thermique dans leurs déclinaisons haut de gamme !

Ça va coûter cher

Ces décisions vont ajouter 1,8 milliard d’euros dans les dépenses en développement de Porsche, ce qui aura inévitablement un impact sur la rentabilité de la marque à court terme comme elle vient de l’expliquer dans une communication officielle. Elle mise désormais sur une marge contenue à seulement 2% pour l’année 2025 mais promet que les bénéfices augmenteront à nouveau sur le moyen terme. Et comme on a pu le voir, le plus difficile sera de continuer à trouver le bon dosage entre voitures thermiques et véhicules électriques pour coller au plus près aux demandes de la clientèle.