Même si Porsche a récemment décidé d’investir davantage que prévu dans ses véhicules thermiques (et plus longtemps que prévu), le constructeur allemand n’abandonne aucun de ses projets de voitures électriques. Outre la berline Taycan dont les ventes ont beaucoup fluctué récemment (avec vraisemblablement un phénomène d’attente similaire à celui du Tesla Model Y restylé), la marque de Zuffenhausen a lancé l’année dernière son Macan électrique et prépare l’arrivée de deux autres modèles dépourvus de moteurs thermiques : un Cayenne électrique, un autre grand SUV à sept places et un duo de voitures de sport remplaçantes des 718 Cayman et Boxster actuelles.

Justement, il y a du nouveau à ce sujet : il se trouve que les nouvelles Porsche Boxster et Cayman électriques doivent embarquer des packs de batteries à haute performance, avec un encombrement limité et une très bonne densité énergétique. Des packs dont la fabrication revenait à Northvolt, cette grande usine suédoise qui vient de se déclarer en faillite. Comme le rapportent les journalistes allemands d’Automobilewoche qui ont pu discuter du sujet avec le patron du groupe Volkswagen (et de Porsche) Oliver Blume, cet évènement aura des conséquences directes sur les voitures de sport électriques de la marque.

Rendez-vous en 2027

Au lieu d’une commercialisation en 2025, on parle désormais d’un lancement des nouvelles Porsche Cayman et Boxster électriques en 2027. La commercialisation du Cayenne électrique doit toujours démarrer en 2026 mais celle du grand SUV électrique à sept places, initialement prévue pour 2027, pourrait être reportée aussi.

Et si on attendait les batteries solides ?

Ces retards posent aussi un autre problème : la technologie des batteries solides doit normalement arriver à maturité à la fin de la décennie d’après les estimations de plusieurs constructeurs comme BYD, Nissan ou Mercedes. Ces batteries solides seront d’abord proposées sur des modèles de luxe et on se dit qu’une batterie plus légère et bien meilleure en densité énergétique serait l’idéal pour une vraie voiture de sport Porsche. Dans ce cas, faudrait-il retarder encore le lancement de la voiture pour qu’elle bénéficie d’une technologie bien meilleure ?