Scoop – Porsche Boxster EV : à l’air libre !

Voici les premiers clichés du nouveau Porsche Boxter EV capote repliée. Le prototype se promène encore avec de nombreux camouflages, mais l’on constate que le troisième feu stop est utilisé comme un petit spoiler, tout autour Porsche a installé tout un tas d’adhésifs noirs pour empêcher d’en découvrir plus.

Le nouveau Boxtser qui devrait arriver en 2025 sur le marché ne disposera plus de moteurs thermiques. À la place on trouvera un électromoteur de forte puissance qui se chargera d’entraîner les roues arrière. Si les puristes et les fans de la marque de Zuffenhausen vont sans doute crier au loup, la propulsion électrique est un mal nécessaire pour les constructeurs de voitures sportives. Reste que Porsche ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier et pourrait conserver des Porsche Boxster à moteur thermique pendant plusieurs mois au sein de son catalogue après l’arrivée de la version électrique.

Parmi les détails qui interrogent encore, on distingue à l’arrière du véhicule une plaque de plastique qui semble amovible. Elle cache sans aucun doute la trappe de recharge du véhicule. Quant à la fausse sortie d’échappement elle est là juste pour faire illusion et créer une certaine confusion auprès de ceux qui n’imaginent pas un Boxster électrique, d’autant plus que selon nos chasseurs de scoop, Porsche a soigné particulièrement le son de son modèle (un son électronique bien sûr), afin que les piétons et les autres usagers de la route l’entendent de loin.