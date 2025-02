BYD pense que les batteries solides seront d'abord réservées aux voitures les plus chères

Quand arriveront sur le marché les premières voitures électriques équipées de batterie dites « solides » ? Voilà la question que tout le monde se pose, tant cette technologie doit révolutionner l’industrie avec une masse nettement inférieure à celle des batteries liquides (lithium-ion) en plus d’une meilleure efficacité énergétique.

Tous les constructeurs automobiles travaillent activement dessus avec leurs partenaires spécialistes des batteries puisque la maîtrise de cette technologie risque d’être déterminante. Chez Nissan, par exemple, des communicants affirmaient récemment qu’elles devraient arriver en série dès 2028. Le constructeur automobile chinois Nio, quant à lui, utilise déjà des batteries « semi-solides » proposées à la location dans son modèle ET7.

Chez Byd, spécialisé aussi bien dans la fabrication de voitures complètes que de packs de batteries, on donne quelques nouvelles : la marque explique qu’elle a démarré la pré-production de ses batteries solides dans une version à 60ah. Ces batteries solides doivent être installées pour la première fois dans des voitures en 2027 et leur déploiement à grande échelle est prévu pour 2030.

Pour les très riches, d’abord

Comme le relaient les spécialistes de Car News China, l’ingénieur en chef de BYD Lian Yubo estime de son côté que ces batteries en seront toujours à un stade expérimental d’cii trois ans et qu’il prédit plutôt leur maîtrise industrielle dans les cinq ans à venir. « Elles arriveront d’abord dans les voitures les plus chères, en raison de leur coût et de la faible quantité de batteries solides qu’il sera possible de fabriquer au début », pense-t-il. Lian Yubo prévoit aussi que les batteries liquides continueront d’exister encore 15 ou 20 ans.

Bref, la course est plus que jamais lancée et on a hâte de voir si ces batteries solides permettront de résoudre les principaux problèmes de la technologie actuelle des voitures électriques.