Une voiture électrique chinoise a réussi à rouler plus de 1000 km sur une seule charge

Tout le monde attend la fameuse révolution des batteries solides, permettant théoriquement de réduire drastiquement leur masse tout en augmentant leur efficacité. Hélas, elles ne devraient finalement pas apparaître avant la fin de la décennie actuelle même si Nissan vient d’annoncer la construction d’une usine de batteries solides pour l’année 2028.

Chez les Chinois de Nio, c’est la technologie du « semi-solide » qui doit permettre d’améliorer sensiblement la technologie des batteries liquides en attendant que celle des accumulateurs « entièrement solides » soit prête. Présentée dès 2021 à l’occasion du lancement de la berline ET7, cette technologie consiste à combiner un matériau conducteur solide dans un électrolyte liquide, ce qui permet déjà de réduire la masse et d’améliorer la densité énergétique. Le pack de batteries semi-solides de Nio revendique une capacité de 150 kWh, mais contenu dans le même volume que la batterie entièrement liquide de 100 kWh de Nio. Avec une masse seulement 20 kg plus élevée que celle de ce dernier, ce qui présente donc un très gros avantage technique sur le papier.

1 070 km sur une seule charge dans la vraie vie

Désireux de prouver l’efficacité de ces nouvelles batteries semi-solides, Nio a envoyé trois berlines ET7 équipées du pack sur les routes de Chine. La première a réussi à parcourir 1 046 km entre Shanghai et Xiamen sans se recharger. La seconde a effectué un trajet de 1 062 km entre Pékin et Heife et la troisième, 1 070 km entre Kunming et Zhanjiang.

Nio précise que la voiture du plus long trajet (celui de 1 070 km) transportait 200 kg à bord et a roulé en moyenne à 83,7 km/h avec une pointe à 118 km/h en vitesse maximale. Elle ne roulait donc pas à 130 km/h ce qui limitait sa consommation maximale. Mais le chiffre reste très impressionnant dans l’absolu et promet beaucoup sachant que ces batteries doivent arriver dans la Nio ET7 dès cette année aux clients.